  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Mįslingas nusikaltimas: viename name rasti 3 kūnai

2025-10-15 12:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 12:28

Lenkijoje Barcice buvo rasti trys kūnai, skelbia „Onet“. Kūnai rasti viename name. Manoma, kad visi trys mirę žmonės buvo vienos šeimos nariai.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje Barcice buvo rasti trys kūnai, skelbia „Onet". Kūnai rasti viename name. Manoma, kad visi trys mirę žmonės buvo vienos šeimos nariai.

0

Prokurorė Justyna Rataj-Mykietyn patvirtino, kad 25-erių įtariamasis buvo sulaikytas.

Policija pranešimą apie rastus kūnus gavo trečiadienį apie 7:30.

Name rasti trys kūnai

Anot tarnybų, rasti dvejų vyrų (45 ir 66 metų amžiaus) bei 52-ejų moters kūnai. Visi trys žmonės buvo šio namo gyventojai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Preliminari kūnų apžiūra parodė sužalojimus, rodančius trečiųjų asmenų dalyvavimą“, – teigiama pranešime.

Prokuratūra nustatė, kad aukos buvo sužalotos galvos srityse.

Policija nustatė, kad name, kuriame įvyko tragedija, gyveno dar vienas asmuo – 25 metų vyras. Policija sulaikė vyrą.

„Tuo pačiu metu tyrimo komanda dirba įvykio vietoje prokuroro priežiūroje. Tikslios įvykio aplinkybės yra nustatomos“, – teigia policija.

TVN24 praneša, kad mirę žmonės yra pusbroliai. Sulaikytas vyras yra nužudytos moters sūnus. Jis slėpėsi viename iš netoliese esančių tuščių pastatų.

