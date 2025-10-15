Mįslingas nusikaltimas: viename name rasti 3 kūnai

Prokurorė Justyna Rataj-Mykietyn patvirtino, kad 25-erių įtariamasis buvo sulaikytas.
Policija pranešimą apie rastus kūnus gavo trečiadienį apie 7:30.
Name rasti trys kūnai
Anot tarnybų, rasti dvejų vyrų (45 ir 66 metų amžiaus) bei 52-ejų moters kūnai. Visi trys žmonės buvo šio namo gyventojai.
„Preliminari kūnų apžiūra parodė sužalojimus, rodančius trečiųjų asmenų dalyvavimą“, – teigiama pranešime.
Prokuratūra nustatė, kad aukos buvo sužalotos galvos srityse.
Policija nustatė, kad name, kuriame įvyko tragedija, gyveno dar vienas asmuo – 25 metų vyras. Policija sulaikė vyrą.
„Tuo pačiu metu tyrimo komanda dirba įvykio vietoje prokuroro priežiūroje. Tikslios įvykio aplinkybės yra nustatomos“, – teigia policija.
TVN24 praneša, kad mirę žmonės yra pusbroliai. Sulaikytas vyras yra nužudytos moters sūnus. Jis slėpėsi viename iš netoliese esančių tuščių pastatų.
