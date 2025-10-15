Autobusų stotyje siautėjo tiesioginėmis transliacijomis pagarsėjęs vyras: jį sutramdė atvykusios pareigūnės

Į įvykio vietą atskubėjo policijos pareigūnių ekipažas. Paaiškėjo, jog stoties teritorijoje agresyviai elgiasi gerai teisėsaugai žinomas vyriškis iš Alytaus rajono, pagarsėjęs prieštaringai vertinamomis tiesioginėmis transliacijomis socialiniuose tinkluose.
Nors iš pradžių su vyriškiu pareigūnės bandė susitarti gražiuoju, šis prašymų nepaisė, ir toliau elgėsi agresyviai, pareigūnes vadino įvairiais necenzūriniais žodžiais.
Vyras nevykdė teisėtų policijos pareigūnių reikalavimų, jas įžeidinėjo ir toliau nenurimo, keldamas pavojų kitiems asmenims. Tad jo atžvilgiu buvo panaudotas elektrošoko įtaisas, ašarinės dujos. Pareigūnės įsisiautėjusį vyrą paguldė ant žemės, uždėjo atrankius.
Kadangi sulaikymo metu, krisdamas ant lauke esančio grindinio, asmuo susižalojo veidą, jam buvo iškviesti medikai, kurie suteikė pagalbą.
Alytaus rajono gyventojui buvo nustatytas 2,06 promilės girtumas.
Jo atžvilgiu surašyti administracinių nusižengimų protokolai dėl viešosios tvarkos pažeidimo, teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo, jų garbės ir orumo įžeidimo.
Vyriškis subintuota galva netrukus vėlgi surengė tiesioginę transliaciją, pasakodamas versijas, kas jam nutiko.
