Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija pasidalino Lietuvos ir Lenkijos futbolo rungtynių užkulisiais – štai kaip ruošėsi

2025-10-14 15:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 15:59

Lietuvos policija metė visas pajėgas, kad užtikrintų gyventojų ir svečių saugumą Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio akistatoje pasaulio futbolo čempionato atrankoje. Apie tai teisėsaugos atstovai pasidalino ir savo socialiniuose tinkluose, kur buvo pasidalinta policininkų darbo užkulisiais.

Štai kaip policija ruošėsi lenkų ir lietuvių akistatai (tv3.lt koliažas)

Lietuvos policija metė visas pajėgas, kad užtikrintų gyventojų ir svečių saugumą Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio akistatoje pasaulio futbolo čempionato atrankoje. Apie tai teisėsaugos atstovai pasidalino ir savo socialiniuose tinkluose, kur buvo pasidalinta policininkų darbo užkulisiais.

REKLAMA
0

Lietuvos policija antradienį feisbuke pasidalino beveik 4 minučių vaizdo įrašo, kur buvo įamžintas pareigūnų darbas šį savaitgalį vykusioje Lietuvos ir Lenkijos futbolo akistatoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Štai kaip atrodė policijos ir kitų tarnybų darbo užkulisiai per futbolo rungtynes Lietuva-Lenkija. Nuoširdus ačiū mūsų partneriams:

REKLAMA
REKLAMA

Viešojo saugumo tarnyba,

Karo policija,

Lietuvos Šaulių sąjunga,

Polish National Police.

Jūsų profesionalumo dėka pavyko išvengti žymesnių incidentų“, – socialinių tinklų įraše teigia Lietuvos policija. 

REKLAMA

Vaizdo įraše matyti, kad dar prieš rungtynių pradžią prie futbolo arenos gausiai rinkosi Lietuvos policijos pajėgos, kurios aktyviai ruošėsi priimti vietinius ir svečių sirgalius. 

„Šiandien, manau, laikysime didelį egzaminą. Aš neabejoju nei vieno iš jūsų profesionalumu, atsidavimu darbui, tarnybai, kompetencija bei net neabejoju, kad mes šį egzaminą išlaikysime puikiai“, – prieš rungtynes pareigūnams teigė Lietuvos policijos vadas Arūnas Paulauskas. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lenkijos sirgalių viešnagė: sužalota galva, šlapinimasis viešoje vietoje ir neblaivus noras veržtis aikštėn (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų