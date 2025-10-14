Policija pasidalino Lietuvos ir Lenkijos futbolo rungtynių užkulisiais – štai kaip ruošėsi

Lietuvos policija antradienį feisbuke pasidalino beveik 4 minučių vaizdo įrašo, kur buvo įamžintas pareigūnų darbas šį savaitgalį vykusioje Lietuvos ir Lenkijos futbolo akistatoje.
„Štai kaip atrodė policijos ir kitų tarnybų darbo užkulisiai per futbolo rungtynes Lietuva-Lenkija. Nuoširdus ačiū mūsų partneriams:
Viešojo saugumo tarnyba,
Karo policija,
Lietuvos Šaulių sąjunga,
Polish National Police.
Jūsų profesionalumo dėka pavyko išvengti žymesnių incidentų“, – socialinių tinklų įraše teigia Lietuvos policija.
Vaizdo įraše matyti, kad dar prieš rungtynių pradžią prie futbolo arenos gausiai rinkosi Lietuvos policijos pajėgos, kurios aktyviai ruošėsi priimti vietinius ir svečių sirgalius.
„Šiandien, manau, laikysime didelį egzaminą. Aš neabejoju nei vieno iš jūsų profesionalumu, atsidavimu darbui, tarnybai, kompetencija bei net neabejoju, kad mes šį egzaminą išlaikysime puikiai“, – prieš rungtynes pareigūnams teigė Lietuvos policijos vadas Arūnas Paulauskas.
