„Greenpeace“: Baltijos jūros gėrybės stipriai užterštos amžinaisiais chemikalais

„Greenpeace“ tyrimas parodė, kad valgomose žuvyse, midijose ir krabuose iš Šiaurės ir Baltijos jūrų gali būti padidėjęs pavojingų cheminių medžiagų, žinomų kaip PFAS, kiekis.
PFAS (per- ir polifluoralkilinės medžiagos) yra sintetinės cheminės medžiagos, kurių nedidelis kiekis dažnai aptinkamas maiste, vandenyje, dirvožemyje ir aplinkoje. Jos paprastai naudojamos įvairių produktų, tokių kaip nepridegantys virtuvės reikmenys, hidroizoliacinės medžiagos, maisto pakuotės ir valymo priemonės, gamyboje.
Moksliniai tyrimai parodė, kad kai kurios PFAS medžiagos gali būti susijusios su neigiamu poveikiu sveikatai, įskaitant hormonų sutrikimus, imuninės sistemos pažeidimus ir kai kurias vėžio rūšis.
Daugelis PFAS dalelių dėl cheminio stabilumo ir atsparumo biologiniam skaidymui visame pasaulyje kaupiasi vandenyje, dirvožemyje ir net biologiniuose audiniuose, įskaitant žmonių ir gyvūnų kraują. Kadangi šios medžiagos aplinkoje lengvai nesuyra, vis labiau nerimaujama dėl jų kaupimosi ekosistemose ir galimo ilgalaikio poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
Ataskaitoje atskleista, kad kai kuriuose jūros gėrybių mėginiuose, surinktuose Vokietijos Šiaurės jūros vandenyse ir Baltijos jūroje, PFAS koncentracija beveik devynis kartus viršijo Europos Sąjungos nustatytas suaugusiųjų savaitės suvartojimo ribas.
Didžiausia PFAS koncentracija aptikta tokiose žuvyse kaip otai, silkės ir plekšnės.
Ankstesniame tyrime, atliktame nuo 2024 m. pabaigos iki 2025 m. pavasario, aplinkosaugos organizacija nustatė išskirtinai didelį PFAS kiekį jūros putoje palei Vokietijos Šiaurės jūros pakrantę ir Baltijos jūroje. Visuose 2025 m. pavasarį surinktuose mėginiuose PFAS koncentracija viršijo siūlomus maudyklų vandens saugos lygius, pavyzdžiui, Danijoje.
Lenkijos televizija primena, kad Europos Komisija svarsto smarkiai apriboti arba uždrausti naudoti PFAS vartotojų ir pramonės reikmėms, numatant galimas išimtis būtiniausiems tikslams.
