Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
17
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Tai karinė veikla prieš Europą“: Zelenskis ragina uždrausti Rusijai įplaukti į Baltijos jūrą

2025-09-29 14:39 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-29 14:39

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijai turėtų būti uždrausta įplaukti į Baltijos jūrą. Pasak jo, Maskva naudoja savo naftos tanklaivius dronams paleisti į NATO oro erdvę, o tai kelia tiesioginę grėsmę Europos saugumui. V. Zelenskis ragina sąjungininkus imtis griežtų priemonių prieš Rusijos provokacijas, kurios pastaruoju metu vis dažniau pažeidžia NATO šalių oro erdvę, rašo „Kyiv Independent“.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijai turėtų būti uždrausta įplaukti į Baltijos jūrą. Pasak jo, Maskva naudoja savo naftos tanklaivius dronams paleisti į NATO oro erdvę, o tai kelia tiesioginę grėsmę Europos saugumui. V. Zelenskis ragina sąjungininkus imtis griežtų priemonių prieš Rusijos provokacijas, kurios pastaruoju metu vis dažniau pažeidžia NATO šalių oro erdvę, rašo „Kyiv Independent“.

REKLAMA
17

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis pareiškimas paskelbtas augant įtampai tarp Rusijos ir NATO, įskaitant vis dažnesnius Rusijos oro erdvės pažeidimus virš Aljanso valstybių narių teritorijų.

REKLAMA
REKLAMA

„Daugėja įrodymų, kad Rusija galėjo naudoti tanklaivius Baltijos jūroje dronams paleisti. Šie dronai sukėlė didelius sutrikimus Šiaurės Europoje“, – sakė V. Zelenskis.

REKLAMA

Pasak jo, jei Rusijos tanklaiviai naudojami dronams paleisti, jiems neturėtų būti vietos Baltijos jūroje.

„Tai yra de facto Rusijos karinė veikla prieš Europos šalis, todėl Europa turi teisę uždaryti sąsiaurius ir jūrų kelius, kad apsisaugotų“, – pabrėžė V. Zelenskis.

„Visa tai kelia grėsmę“

Rugsėjo pradžioje Rusijos dronai buvo numušti virš Lenkijos. Tą pačią savaitę dronai taip pat įskrido į Rumunijos oro erdvę.

REKLAMA
REKLAMA

Vos po kelių dienų trys Rusijos naikintuvai „MiG-31“ pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo 12 minučių, kol juos perėmė NATO naikintuvai.

„Visa tai kelia grėsmę. Tai neabejotinai yra oro erdvės, sienų ir tarptautinės teisės pažeidimas“, – teigė V. Zelenskis.

Ir pridūrė: „Reikia reaguoti ne iš puolamosios šalies pozicijos, o iš pozicijos, kad visa Europa yra potencialus agresyvių Rusijos veiksmų taikinys.“

Prezidentas pabrėžė, kad sąjungininkų reakcija į Rusijos veiksmus turi būti vieninga – tiek Europoje, tiek Jungtinėse Valstijose.

„Turime žvelgti ne tik į Europos šalis, bet ir į buvusias SSRS valstybes – šalis, kuriose Rusija praranda savo įtaką“, – pridūrė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą (nuotr. SCANPIX)
Tuskas ragina Vakarus pabusti: „Karas Ukrainoje – mūsų visų karas“ (8)
Moldovos proeuropietiška partija sunkioje kovoje laimėjo pergalę, nepaisant nešvarios Rusijos taktikos. EPA-ELTA nuotr.
Moldovos proeuropietiška partija sunkioje kovoje laimėjo pergalę, nepaisant nešvarios Rusijos taktikos (2)
Iš Rusijos propagandistų – išskirtinis dėmesys dronui Lietuvoje (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis apie karo Ukrainoje pabaigą: Putinas jį užbaigs tik vienu atveju (12)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Oksfordo profesorius prakalbo apie susitikimą su Putinu ir koks jis yra iš tiesų: „Pribloškė“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
jo
jo
2025-09-29 14:50
ruski reik siust nahuj ,kuo greiciau tuo geriau!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų