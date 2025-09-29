„Tai karinė veikla prieš Europą“: Zelenskis ragina uždrausti Rusijai įplaukti į Baltijos jūrą

Šis pareiškimas paskelbtas augant įtampai tarp Rusijos ir NATO, įskaitant vis dažnesnius Rusijos oro erdvės pažeidimus virš Aljanso valstybių narių teritorijų.
„Daugėja įrodymų, kad Rusija galėjo naudoti tanklaivius Baltijos jūroje dronams paleisti. Šie dronai sukėlė didelius sutrikimus Šiaurės Europoje“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, jei Rusijos tanklaiviai naudojami dronams paleisti, jiems neturėtų būti vietos Baltijos jūroje.
„Tai yra de facto Rusijos karinė veikla prieš Europos šalis, todėl Europa turi teisę uždaryti sąsiaurius ir jūrų kelius, kad apsisaugotų“, – pabrėžė V. Zelenskis.
„Visa tai kelia grėsmę“
Rugsėjo pradžioje Rusijos dronai buvo numušti virš Lenkijos. Tą pačią savaitę dronai taip pat įskrido į Rumunijos oro erdvę.
Vos po kelių dienų trys Rusijos naikintuvai „MiG-31“ pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo 12 minučių, kol juos perėmė NATO naikintuvai.
„Visa tai kelia grėsmę. Tai neabejotinai yra oro erdvės, sienų ir tarptautinės teisės pažeidimas“, – teigė V. Zelenskis.
Ir pridūrė: „Reikia reaguoti ne iš puolamosios šalies pozicijos, o iš pozicijos, kad visa Europa yra potencialus agresyvių Rusijos veiksmų taikinys.“
Prezidentas pabrėžė, kad sąjungininkų reakcija į Rusijos veiksmus turi būti vieninga – tiek Europoje, tiek Jungtinėse Valstijose.
„Turime žvelgti ne tik į Europos šalis, bet ir į buvusias SSRS valstybes – šalis, kuriose Rusija praranda savo įtaką“, – pridūrė V. Zelenskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!