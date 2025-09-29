Užfiksavo vaizdus: ukrainiečiai numušė Rusijos Mi-28 sraigtasparnį

„59-osios bepiločių sistemų brigados pilotai FPV dronu sunaikino Mi-28 sraigtasparnį“, — rašė jis „Telegram“ tinkle ir pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas sraigtasparnio numušimas, praneša UNIAN.
Įvykį taip pat patvirtino ir 59-oji atskira puolamoji bepiločių sistemų brigada, pavadinta Jakovo Handziuko vardu („Steppe Predators“).
„Tai — žvalgybos ir mūsų žmonių darbo rezultatas. Kiekvienas, kas čia skrenda „apžiūrėti“, tegul pasiruošia. Ateityje mums nerodykite jokių „siurprizų“ ore — tai jums brangiai kainuos. Garbė mums“, — paskelbė jie „Facebook“.
Dažnai naudoja Mi-28 puolamuosius sraigtasparnius atakoms prieš Ukrainą
Kaip pranešė UNIAN, 2025 m. rugpjūtį Rusijoje, Tverės srityje, buvo sunaikintas Mi-28 puolamasis sraigtasparnis. Partizanas, įsiskverbęs į karinį poligoną, ten paslėpė sprogmenis po nusileidimo važiuokle.
Partizanų judėjimas „People's Resistance of Ukraine“ pranešė, kad įsiskverbė į 344-ąjį Kariuomenės aviacinio personalo pratybų ir naudojimo centrą netoli Toržoko miesto ir padėjo du sprogmenis po Mi-28 ratu, stovėjusiu atviroje vietoje šalia tako.
Taip pat primenama, kad rusai dažnai naudoja Mi-28 puolamuosius sraigtasparnius atakoms prieš Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!