Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Užfiksavo vaizdus: ukrainiečiai numušė Rusijos Mi-28 sraigtasparnį

2025-09-29 12:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 12:03

Ukrainiečių kariai numušė Rusijos Mi-28 sraigtasparnį, praneša Robertas Brovdi (slapyvardis „Magyar“), Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas.

Sunaikintas Rusijos Mi-28 sraigtasparnis (nuotr. Telegram)

Ukrainiečių kariai numušė Rusijos Mi-28 sraigtasparnį, praneša Robertas Brovdi (slapyvardis „Magyar“), Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas.

REKLAMA
12

„59-osios bepiločių sistemų brigados pilotai FPV dronu sunaikino Mi-28 sraigtasparnį“, — rašė jis „Telegram“ tinkle ir pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas sraigtasparnio numušimas, praneša UNIAN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykį taip pat patvirtino ir 59-oji atskira puolamoji bepiločių sistemų brigada, pavadinta Jakovo Handziuko vardu („Steppe Predators“).

REKLAMA
REKLAMA

„Tai — žvalgybos ir mūsų žmonių darbo rezultatas. Kiekvienas, kas čia skrenda „apžiūrėti“, tegul pasiruošia. Ateityje mums nerodykite jokių „siurprizų“ ore — tai jums brangiai kainuos. Garbė mums“, — paskelbė jie „Facebook“.

REKLAMA

Dažnai naudoja Mi-28 puolamuosius sraigtasparnius atakoms prieš Ukrainą

Kaip pranešė UNIAN, 2025 m. rugpjūtį Rusijoje, Tverės srityje, buvo sunaikintas Mi-28 puolamasis sraigtasparnis. Partizanas, įsiskverbęs į karinį poligoną, ten paslėpė sprogmenis po nusileidimo važiuokle.

Partizanų judėjimas „People's Resistance of Ukraine“ pranešė, kad įsiskverbė į 344-ąjį Kariuomenės aviacinio personalo pratybų ir naudojimo centrą netoli Toržoko miesto ir padėjo du sprogmenis po Mi-28 ratu, stovėjusiu atviroje vietoje šalia tako.

Taip pat primenama, kad rusai dažnai naudoja Mi-28 puolamuosius sraigtasparnius atakoms prieš Ukrainą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų