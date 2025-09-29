Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją

Trumpas leido Ukrainai rengti smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Apie tai „Fox News“ interviu pareiškė JAV specialusis prezidento pasiuntinys Ukrainai Kelloggas, pažymėjęs, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos pareigūnai.
Paklaustas tiesiogiai, ar JAV prezidentas mano, kad Ukraina gali smogti Rusijai tolimojo nuotolio raketomis, Kelloggas atsakė, jog prezidentas tam suteikė leidimą.
„Manau, perskaitęs tai, ką jis pasakė, ir ką pasakė viceprezidentas Vance’as bei sekretorius Rubio, atsakymas yra taip. Naudokite galimybę smogti iš toli. Nėra saugios užuovėjos“, – sakė jis.
Tuo pat metu jis pažymėjo, kad kartais Pentagonas neleisdavo Ukrainai vykdyti tokių smūgių.
Jungtinės Valstijos ir smūgiai Rusijai
Kaip rašė „The Wall Street Journal“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo Ukrainos kolegai Volodymyrui Zelenskiui pasakė, kad yra pasirengęs panaikinti draudimą amerikietiškais ginklais smogti Rusijos teritorijoje.
Trumpas atsakė, kad jis nėra prieš tokią idėją, tačiau, leidinio šaltinio teigimu, Baltųjų rūmų vadovas apsiribojo tik žodžiais ir neįsipareigojo iš tikrųjų panaikinti tokio draudimo.
