Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją

2025-09-29 07:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 07:51

JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, sakė JAV prezidento specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas. Jis pažymėjo, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos atstovai, skelbia „Unian“.

D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, sakė JAV prezidento specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas. Jis pažymėjo, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos atstovai, skelbia „Unian“.

REKLAMA
1

Trumpas leido Ukrainai rengti smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Apie tai „Fox News“ interviu pareiškė JAV specialusis prezidento pasiuntinys Ukrainai Kelloggas, pažymėjęs, kad šį sprendimą taip pat palaiko Trumpo administracijos pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas tiesiogiai, ar JAV prezidentas mano, kad Ukraina gali smogti Rusijai tolimojo nuotolio raketomis, Kelloggas atsakė, jog prezidentas tam suteikė leidimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Manau, perskaitęs tai, ką jis pasakė, ir ką pasakė viceprezidentas Vance’as bei sekretorius Rubio, atsakymas yra taip. Naudokite galimybę smogti iš toli. Nėra saugios užuovėjos“, – sakė jis.

REKLAMA

Tuo pat metu jis pažymėjo, kad kartais Pentagonas neleisdavo Ukrainai vykdyti tokių smūgių.

Jungtinės Valstijos ir smūgiai Rusijai

Kaip rašė „The Wall Street Journal“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo Ukrainos kolegai Volodymyrui Zelenskiui pasakė, kad yra pasirengęs panaikinti draudimą amerikietiškais ginklais smogti Rusijos teritorijoje.

Trumpas atsakė, kad jis nėra prieš tokią idėją, tačiau, leidinio šaltinio teigimu, Baltųjų rūmų vadovas apsiribojo tik žodžiais ir neįsipareigojo iš tikrųjų panaikinti tokio draudimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
ES ant karo slenksčio? Putino provokacijos verčia ruoštis „Franco Ferdinando momentui“
Ukraina smogė Rusijai: Brianske dega svarbi gamykla (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Ukraina smogė Rusijai: Brianske dega svarbi gamykla, griaudėja sprogimai (25)
Kyjivas po rusų atakos (nuotr. SCANPIX)
Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija
J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as: Rusija atsisako dalyvauti derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų