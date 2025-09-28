Sinoptikai perspėja – Lietuvoje pasirodys pavojingas reiškinys: pasirūpinkite augalais

Pirmadienį be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8, kai kur 0–2, Kuršių nerijoje 9–11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį be žymesnio lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–14 laipsnių šilumos.
