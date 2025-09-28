Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai perspėja – Lietuvoje pasirodys pavojingas reiškinys: pasirūpinkite augalais

2025-09-28 17:00 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-09-28 17:00

Vyksiantiems į darbą ar į mokyklą šiomis dienomis tikrai reikės šilčiau apsirengti, mat naktimis ir rytais oro temperatūra nesieks nė 10 laipsnių, o kai kur baltuos ir šalnos.

Šalnos / nuotr. Nijos Rinkevičienės (nuotr. iš „Facebook“ grupės „Orų entuziastai“)

Vyksiantiems į darbą ar į mokyklą šiomis dienomis tikrai reikės šilčiau apsirengti, mat naktimis ir rytais oro temperatūra nesieks nė 10 laipsnių, o kai kur baltuos ir šalnos.

0

Pirmadienį be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8, kai kur 0–2, Kuršių nerijoje 9–11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–14 laipsnių šilumos.

Trečiadienį be žymesnio lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–14 laipsnių šilumos.

