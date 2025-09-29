Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Medvedevas pagrasino Europai: realu, kad konfliktas gali baigtis branduoliniu karu

2025-09-29 12:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 12:49

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pirmadienį pareiškė, kad Europa negali sau leisti karo su Rusija, tačiau jei jos lyderiai padarytų klaidą ir tokį karą sukeltų, jis galėtų eskaluotis į konfliktą, kuriame būtų panaudoti masinio naikinimo ginklai, rašo „Reuters“.

Medvedevas: panaudoti branduolinį ginklą Rusijai leidžia senovės Babilono įstatymai, Senasis Testamentas ir Koranas (nuotr. SCANPIX)

„Jie tiesiog negali sau leisti karo su Rusija“, — Medvedevas rašė „Telegram“.

Jis pridūrė, kad „mirtino (fatal) incidento galimybė visada egzistuoja“.

„Ir toks konfliktas turi visiškai realią riziką eskaluotis iki karo, kuriame būtų naudojami masinio naikinimo ginklai“, — rašė Medvedevas, dabar einantis Rusijos saugumo tarybos pavaduotojo pareigas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

