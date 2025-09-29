Medvedevas pagrasino Europai: realu, kad konfliktas gali baigtis branduoliniu karu

„Jie tiesiog negali sau leisti karo su Rusija“, — Medvedevas rašė „Telegram“.
Jis pridūrė, kad „mirtino (fatal) incidento galimybė visada egzistuoja“.
„Ir toks konfliktas turi visiškai realią riziką eskaluotis iki karo, kuriame būtų naudojami masinio naikinimo ginklai“, — rašė Medvedevas, dabar einantis Rusijos saugumo tarybos pavaduotojo pareigas.
