Moldovos proeuropietiška partija sunkioje kovoje laimėjo pergalę, nepaisant nešvarios Rusijos taktikos

„Rusija metė į šią kovą visas savo nešvarias jėgas (...) Rinkimus laimėjo ne tik PAS, juos laimėjo žmonės“, – per spaudos konferenciją po sekmadienio rinkimų sakė Veiksmo ir solidarumo partijos lyderis Igoris Grosu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pasveikino valdančiąją Moldovos proeuropietišką partiją su pergale parlamento rinkimuose ir pareiškė, kad Maskvai nepavyko paveikti balsavimo šioje buvusioje sovietinėje šalyje.
„Rusijai nepavyko destabilizuoti Moldovos net ir pasitelkus didžiulius išteklius, kad jai pakenktų ir korumpuotų visus, ką tik galėjo“, – vaizdo ryšiu per konferenciją Lenkijos sostinėje Varšuvoje sakė V. Zelenskis.
Sekmadienio rinkimai buvo laikomi itin svarbiais šaliai dedant pastangas įstoti į Europos Sąjungą (ES). Moldova pateikė paraišką dėl narystės ES po Maskvos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metais.
Tačiau analitikai perspėjo, kad valdančiosios partijos pergalė yra „trapi“ ir kad Rusija dar gali sukelti problemų.
Beveik galutiniais duomenimis, prezidentės Maios Sandu partija surinko 50,16 proc. balsų ir turės nedidelę daugumą 101 vietos parlamente. Prorusiškas Patriotų blokas gavo 24,19 proc. balsų.
Parama PAS buvo šiek tiek mažesnė nei per rinkimus 2021 m., kai ši partija laimėjo 52,8 proc. balsų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!