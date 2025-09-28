Moldovoje vandenis ir vėl drumsčia prorusiškos jėgos: kai kurie jau skelbia pergalę

Moldovoje atidaromos rinkimų apylinkės. Šalies gyventojai atiduoda balsus parlamento rinkimuose. Šie rinkimai laikomi lemiamais, kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų atsidūrusiai Moldovai.
Paskutinės apklausos rodo, kad didžiausią palaikymą, vos vieno procento paklaidos ribose moldavai reiškia prorusiškam „Patriotiniam blokui“ ir proeuropietiškai prezidentės Majos Sandu partijai PAS. Kandidatės į Europos Sąjungą statusą turinčios Moldovos prezidentė sako, kad šalis rizikuoja prarasti integracijos į Bendriją pasiekimus.
„Šiuose rinkimuose mūsų šaliai daug kas pastatyta ant kortos – jei moldavai bus pakankamai stiprūs ir, nepaisant didžiulio Rusijos kišimosi, patys apsispręs, Moldova turės galimybę toliau stiprinti savo demokratiją, ginti savo erdvę ir tęsti integracijos į Europos Sąjungą“, – kalbėjo M. Sandu.
Prezidentė kalba apie Rusijos kišimąsi, nes Moldova prieš rinkimus išgyveno precedento neturinčią dezinformacijos ataką. Prokuratūra surengė šimtus reidų ir sulaikė kelias dešimtis žmonių, kai buvo išaiškinti rinkiminės korupcijos atvejai ir mėginimai destabilizuoti padėtį šalyje.
Penktadienį dviem prorusiškoms partijoms buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose dėl neteisėto finansavimo ir rinkėjų papirkinėjimo.
Prorusiško bloko lyderis skelbia neva laimėjęs
Balsą atiduoti atėjęs buvęs prezidentas, prorusiškų partijų bloko lyderis I. Dodonas dar nė neįpusėjus balsavimo dienai skelbia pergalę.
„Turint omenyje, kad valdžia svarsto anuliuoti rinkimų rezultatus kaip Rumunijoje, raginu rytoj susirinkti visus prie parlamento vidurdienį, ginti mūsų pergalės“, – sakė I. Dodonas.
Prorusiškas kandidatas palenkė ekonomine situacija nusivylusius moldavus.
Visgi čia pat už valstybės sienos griaudint Ukrainos karui, moldavams rūpi ir taika bei saugumas, kurį užtikrinti, anot jų, gali tik Europa.
„Aš atėjau su pergalės idėja. Man pergalė atsikelti rytoj ir išgirsti, kad mūsų šalyje įsigalėjo taika ir žmonės gali ramiai, be jokių baimių miegoti“, – sakė balsuoti atėjęs pensininkas Mihai.
Bemaž 20 partijų varžosi dėl 101 vietos parlamente. Analitikai neabejoja, kad piliečių aktyvumas nulems rinkimų rezultatus.
M. Sandu partija palaikoma didelėje diasporoje, o separatistinis Uždniestrės regionas linkęs balsuoti už prorusiškas jėgas.
