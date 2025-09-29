Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Kritiškai įvertino ribotos laidos „AMG“ kabrioletą: viską atperka vienas dalykas

2025-09-29 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 07:01

AMG emblema automobilių pasaulyje yra tapusi galios ir prestižo sinonimu, visuomet traukiančiu aplinkinių žvilgsnius. Tačiau TV6 laidos „Gazas-Dugnas“ vedėjas Izidorius Paukštys laikosi kitokios nuomonės – išbandęs ribotos laidos „AMG“ kabrioletą, jis negailėjo kritikos ir modelį pavadino „bjauriausiu rinkoje“.

0

Mercedes-Benz C63 AMG S Edition 1“ – vien ištarti pilną šio modelio pavadinimą yra iššūkis, tačiau ką jis reiškia? „Gazas-Dugnas“ laidos vedėjai pabrėžia, kad tai – neeilinis C klasės kabrioletas. 

Daugiau „Gazas-Dugnas" laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

Reportaže rodytas „Mercedes-Benz“
(11 nuotr.)
Reportaže rodytas „Mercedes-Benz"

„Mes su Pauliumi abu vieningai sutinkame, kad tai yra vienas iš retų kabrioletų, kuris atrodo geriau su uždarytu stogu“, – pirmąją pastabą išsakė laidos vedėjas Izidorius Paukštys.

Jam antrinęs kolega patvirtino, jog tai reta išimtis, kai automobilis praranda savo žavesį nuleidus stogą – būtent tada, kai turėtų atsiskleisti gražiausiai.

Vedėjus pribloškė sėdynės

Vienas ryškiausių „AMG“ modelių privalumų, skiriančių juos nuo standartinių C klasės versijų, dažnai slypi salono detalėse. Būtent sėdynės tapo pirmuoju elementu, sulaukusiu vieningų „Gazas-Dugnas“ vedėjų pagyrų.

„Pirma – noriu pagirti sėdynes. Jos plonos ir atrodo kietos, bet jos patogios“, – pirminį įspūdį apibūdino Paulius Garkauskas.

Jam pritarė ir Izidorius Paukštys, pavadinęs sėdynių formą „tobula“ ir pabrėžęs jų išskirtinę išvaizdą. Būtent šis derinys – agresyvi, sportiška estetika ir netikėtas komfortas – yra vienas iš esminių „AMG“ modelio atributų.

Išskyrė „AMG“ brutalumą

Po elegantiška, iš pažiūros gana ramia kabrioleto išvaizda slepiasi tikras monstras: 4,0 litrų, aštuonių cilindrų variklis su dviem turbinomis, generuojantis brutalią jėgą.

„Iš pažiūros atrodo nuosaikus, geras kabrioletas. Bet tai, kaip jis visas įsisuka, yra kažkas neįtikėtino. Viskas yra labai agresyvu, bet išvaizda to neperteikia“, – stebėjosi Paulius.

Anot Izidoriaus Paukščio, būtent ši netašyta, agresyvi galia ir skiria „AMG“ modelius nuo pagrindinių konkurentų iš BMW stovyklos.

Vis dėlto, didžiausią įspūdį jam paliko ne pati galia, o automobilio universalumas: „Seniai nevažiavau su automobiliu, kuris savyje turėtų tiek daug grėsmės, bet tuo pačiu leistų visiškai ramiai važinėti kasdien.“

Daugiau įdomesnių įžvalgų apie automobilį – „Gazas-Dugnas“ reportaže. 

Laidą „Gazas dugnas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:30 val. per TV6. 

VISĄ „GAZAS-DUGNAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

