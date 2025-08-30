Naują „Kia Sportage“ modelį palygino su senuoju: padidino šią automobilio dalį, kad išviliotų žmonių pinigus

Ar šis modelis iš tikrųjų vertas ovacijų, ar jo modernesnė išvaizda tik apgaulinga? Laidos vedėjai palygino šią naujovę su ankstesniu „Kia“ modeliu.
„Ponios ir ponai, pasirodė populiariausio „Kia“ modelio „Sportage“ faceliftas – štai jis. Slepiame iš tikrųjų šitą sensaciją – niekas jos dar nėra matęs“, – šmaikštavo laidos vedėjas Paulius Garkauskas.
Anksčiau „Kia Sportage“ turėjo bumerango formos dienos žibintus, tačiau šįkart priekio dizainas pasikeitė stipriai. Su tuo sutiko abu laidos vedėjai vos pažvelgę į automobilį.
„Dabar dienos žibintai nebe bumerango formos. Pasikeitė jų, bamperio, grotelių formos ir iš esmės tiesiog priekis pasikeitė“, – teigė laidos vedėjas Izidorius Paukštys.
P. Garkauskas pridūrė, kad ankstesniame modelyje grotelės priminė bičių korį, o štai naujausiame modelyje matome kur kas paprastesnes, solidesnio dizaino, kvadratukų formos groteles.
Laidos vedėjai sutarė ties tuo, jog „Kia Sportage Facelift“ vis dėlto susilygino su savo kitais naujausiais modeliais ir dabar supanašėja su savo naujausiais elektromobiliais.
Jie pradėjo „metų diskusiją“ automobilių galinių dalių atžvilgiu, mat žibintai šviečia kitaip, o galbūt jie net yra didesni.
„Pasikeitė ir žibintų dydis – bandžiau Pauliui įrodyti, kad negalite pakeisti žibintų naudodami dar senojo tipo buferį – jau neįdėsite faceliftinių žibintų jo nepakeitę. Paulius sakė ne, nes aš sakiau taip“, – pareiškė I. Paukštys.
„Nesakiau, kad ne – sakiau, kad naujųjų žibintų dalis yra kitaip išformuota ir platesnė 5 milimetrais. Matai, mano akis geresnė už tavo“, – atkirto P. Garkauskas.
Anot vedėjo, taip yra padaryta tyčia. Jei užsimanytumėte pagerinti savo senąjį „Kia Sportage“, reikėtų keisti daugiau dalių, kurios kainuoja dar daugiau pinigų.
Realūs lyginamų automobilių skirtumai
Kaip jau minėta, galo skirtumai nėra tokie drastiški kaip priekio. Salone pasikeitimų taip pat yra, pavyzdžiui, GT line’o sėdynių apsiuvimas. Akivaizdžiausiai matomas skirtumas – naujos kartos vairas, ant kurio galime patogiau pasireguliuoti automobilio režimus. Turime naujo tipo ekranus ir multimediją.
„Man labai patinka, kad pagaliau galima pasijungti telefoną be laido – tiek „Android Auto“, tiek „Apple CarPlay“ veikia be laido. Atsirado atnaujinimai internetu, įvairių meniu papildymų. Pavyzdžiui, galima pasižiūrėti „YouTube“. Ir dar toks akivaizdus skirtumas – nebeliko apipūtimo grotelių ant ekranų iš šonų ir dabar grotelės yra paslėptos. Tai dabar prieš save matome tik tuos naujo tipo ekranus“, – pasakojo I. Paukštys.
„Šiek tiek nuėjo į minimalizmą – „Kia Sportage“ buvo daugiau apkrautas, o šitas visiškai minimalizuojasi. Jis važiuoja lygiai taip pat, kaip ir važiavo jo pirmtakas“, – aiškino P. Garkauskas.
Visą automobilių palyginimą žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.
Laidą „Gazas dugnas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:30 val. per TV6.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!