  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Nauja partnerystė automobilių pasaulyje: „General Motors“ ir „Hyundai“ kartu kurs naujus modelius

2025-08-08 07:01
2025-08-08 07:01

Automobilių pasaulio milžinės „General Motors“ (GM) ir „Hyundai Motor“ paskelbė apie bendrą planą iki 2028 m. sukurti penkis naujus modelius, įskaitant elektrinį furgoną, kuris bus gaminamas JAV. Partnerystė siejama su augančiu spaudimu iš Kinijos gamintojų – ypač kainos ir greitos plėtros srityse.

Keturi iš penkių bendrų modelių bus skirti Centrinei ir Pietų Amerikai: tai kompaktiškas visureigis, sedanas ir du pikapai, kuriuose galės būti montuojamas arba vidaus degimo variklis, arba hibridinė sistema. Pasak bendrovių, šiuo metu jau vyksta šių modelių projektavimo ir inžineriniai darbai, o debiuto rinkoje tikimasi 2028 metais.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Elektrinis furgonas bus gaminamas Jungtinėse Valstijose – taip pat nuo 2028 m. Tikimasi, kad pasiekus pilną gamybos apimtį, bus išleidžiama ne mažiau kaip 800 tūkst. transporto priemonių per metus.

Pagal susitarimą GM koordinuos vidutinio dydžio pikapo platformos kūrimą, o „Hyundai“ prisiims atsakomybę už kompaktiškus modelius ir elektrinį furgoną. Kur tiksliai bus gaminami naujieji modeliai – kol kas nepaskelbta.

Ši partnerystė žymi naują etapą „Hyundai“ istorijoje, nes tai pirmas kartas, kai gamintojas įsitraukia į tokio masto bendrą projektą su kita automobilių kompanija. Tokiu būdu abi pusės siekia sumažinti investicijų sąnaudas ir efektyviau naudoti gamybos pajėgumus globaliose rinkose.

Tuo metu GM tęsia savo strateginius pokyčius. Bendrovė palaipsniui atsitraukia nuo ankstesnių bendrų projektų su „Honda“. 2023 m. GM ir „Honda“ partneriai nutraukė 5 mlrd. JAV dolerių vertės planą kartu kurti įperkamus elektromobilius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

