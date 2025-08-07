Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Elektrinis „Chevrolet“ pikapas pranoko lūkesčius: pagerino nuvažiuojamo atstumo rekordą

2025-08-07 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 11:03

„Chevrolet“ inžinieriai teigia pasiekę naują elektromobilio nuvažiuojamo atstumo rekordą – net 1 704 kilometrai su viena baterijos įkrova. Rezultatas užfiksuotas važiuojant „Silverado EV“ pikapu – masyvia, daugiau nei keturias tonas sveriančia elektrine versija, kuri įprastomis sąlygomis turėtų įveikti maždaug 790 kilometrų.

Chevrolet Silverado (nuotr. gamintojo)

0

Bandymui pasirinktas „Silverado EV Max Range Work Truck“ aprūpintas net 205 kWh talpos baterija – tokios talpos baterija gerokai viršija daugumos keleivinių elektromobilių standartą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Siekiant maksimaliai sumažinti energijos sąnaudas, „Chevrolet“ specialistai pašalino atsarginį ratą, uždengė krovininę dalį, sumažino oro pasipriešinimą koreguodami net langų valytuvų pozicijas.

Visa kelionė vyko itin lėtai – 32–40 km/val. greičiu, o paskutiniai kilometrai buvo nuvažiuoti Detroite esančioje Belle Isle saloje, kur toks greitis atitinka vietinį eismo ribojimą.

Nors gamintojo užfiksuotas rezultatas įspūdingas, tačiau „Chevrolet“ bandymas nebuvo stebimas „Guinness“ rekordų atstovų, todėl šiam pasivažinėjimui nebuvo suteiktas oficialaus rekordo statusas. 

Todėl oficialus elektromobilio vienu įkrovimu nuvažiuoto atstumo rekordas šiuo metu vis dar priklauso amerikiečių gamintojai „Lucid“, kurios modelis „Lucid Air“ 2025 m. liepą įveikė 1 205 kilometrus realiomis sąlygomis.

Vis dėlto „Chevrolet“ eksperimentas rodo, kad elektromobilių nuvažiuojamas atstumas teoriškai gali būti gerokai didesnis nei deklaruojama, bet tik su sąlyga, jeigu vairuotojas turi pakankamai kantrybės važiuoti lėtai, atsisakyti komforto ir optimizuoti kiekvieną detalę.

Tačiau akivaizdu, kad tai buvo labiau inžinerinis eksperimentas nei praktinis pavyzdys kasdieniam naudojimui.

