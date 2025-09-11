Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Vaikų mylimiausi

Lietuvos vaikai renka: kas šiemet taps mylimiausiais herojais, dainininkais ir žaislais?

2025-09-11 14:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 14:52

Atėjo akimirka, kai visos Lietuvos vaikai spręs, kas nusipelnė būti vadinami pačiais mylimiausiais! Lapkričio 15-ąją Klaipėdos „Švyturio“ arena pavirs į tikrą Vaikų Vaizduotės planetą – pilną spalvų, juoko, muzikos, netikėtų staigmenų ir įsimintinų nuotykių.

Vaikų mylimiausi

Atėjo akimirka, kai visos Lietuvos vaikai spręs, kas nusipelnė būti vadinami pačiais mylimiausiais! Lapkričio 15-ąją Klaipėdos „Švyturio" arena pavirs į tikrą Vaikų Vaizduotės planetą – pilną spalvų, juoko, muzikos, netikėtų staigmenų ir įsimintinų nuotykių.

Čia vyks ypatingas šou, kuriame bus pagerbti tie, kuriuos vaikai dievina labiausiai – dainininkai, grupės, mėgstamiausios dainos, sporto žvaigždės, turinio kūrėjai, herojai ir net mylimiausi žaislai. Tai ne tik renginys – tai visa šeimos šventė, kurioje mažiausieji taps tikrais pagrindiniais herojais. Jie rinks, spręs ir kurs pasaulį, kuriame fantazijos virsta tikrove!

