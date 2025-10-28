Eurolygos čempionai krito Valensijoje

Valensijos komanda atitrūko nuo pirmųjų minučių ir visiškai kontroliavo rungtynes. Gera atkarpa antrajame kėlinyje leido pradėti triuškinti „Fenerbahče“ ekipą – 47:23.
Po pertraukos situacija menkai kito, nors atsigavimo ženklus „Fenerbahče“ ir rodė.
What have we just seen?! Brancou Badio out of NOWHERE 🤯🛑#MotorolaMagicMomnt I @Moto I @valenciabasket pic.twitter.com/gYsQVeJGvW— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
Tarikas Biberovičius smeigė du svarbius tritaškius – jie deficitą rėžė iki keturiolikos taškų – 62:76. Laiko buvo užtektinai – dar pusaštuntos minutės. T.Biberovičius toliau realizavo dar dvi atakas, tiesa, „Valencia“ nešvaistė pro šoną baudų – 82:70. Vis tik rimčiau dėl pergalės „Fenerbahče“ nebekovojo.
T.Biberovičius ketvirtą kėlinį pradėjo su 2 taškais, bet per paskutines 10 minučių pelnė dar 16.
„Valencia“: Kameronas Tayloras 17, Brancou Badio 15, Jeanas Montero 12, Dariusas Thompsonas 11, Josepas Puerto 9.
„Fenerbahče“: Tarikas Biberovičius 18 (4/8 trit.), Talenas Hortonas-Tuckeris 16 (5 atk. kam.), Wade‘as Baldwinas 13, Scottie Wilbekinas 11, Nicolo Melli 7.
