  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos čempionai krito Valensijoje

2025-10-28 23:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 23:59

Eurolygoje sprigtą gavo Šarūnas Jasikevičius ir Stambulo „Fenerbahče“ (4/3) komanda, kuri išvykoje 79:94(13:27, 22:24, 21:25, 23:18) nusileido Valensijos „Valencia“ (3/4).

„Valencia“ įveikė čempionus

Eurolygoje sprigtą gavo Šarūnas Jasikevičius ir Stambulo „Fenerbahče" (4/3) komanda, kuri išvykoje 79:94(13:27, 22:24, 21:25, 23:18) nusileido Valensijos „Valencia" (3/4).

0

Valensijos komanda atitrūko nuo pirmųjų minučių ir visiškai kontroliavo rungtynes. Gera atkarpa antrajame kėlinyje leido pradėti triuškinti „Fenerbahče“ ekipą – 47:23.

Po pertraukos situacija menkai kito, nors atsigavimo ženklus „Fenerbahče“ ir rodė.

Tarikas Biberovičius smeigė du svarbius tritaškius – jie deficitą rėžė iki keturiolikos taškų – 62:76. Laiko buvo užtektinai – dar pusaštuntos minutės. T.Biberovičius toliau realizavo dar dvi atakas, tiesa, „Valencia“ nešvaistė pro šoną baudų – 82:70. Vis tik rimčiau dėl pergalės „Fenerbahče“ nebekovojo.

T.Biberovičius ketvirtą kėlinį pradėjo su 2 taškais, bet per paskutines 10 minučių pelnė dar 16.

„Valencia“: Kameronas Tayloras 17, Brancou Badio 15, Jeanas Montero 12, Dariusas Thompsonas 11, Josepas Puerto 9.

„Fenerbahče“: Tarikas Biberovičius 18 (4/8 trit.), Talenas Hortonas-Tuckeris 16 (5 atk. kam.), Wade‘as Baldwinas 13, Scottie Wilbekinas 11, Nicolo Melli 7.

