Be išvaryto vyr. trenerio likusi „Anadolu Efes“ tvirtai laimėjo Paryžiuje

Nors „Paris“ pirmavo pirmąsias 15 minučių, „Anadolu Efes“ perėmė iniciatyvą ir pirmąją mačo dalį baigė turėdama 7 taškų pranašumą – 46:39. Po didžiosios pertraukos svečiai pelnė 5 taškus be atsako ir skirtumas jau buvo dviženklis – 51:39. 27-ąją minutę dėl dviejų techninių buvo išvarytas vyr. treneris Igoris Kokoškovas ir tuo pasinaudojusi Paryžiaus ekipa priartėjo – 60:69.
Lemiamą atkarpą šeimininkai pradėjo tolimu metimu (63:69), tačiau Turkijos klubas spurtavo 11:0 ir atitrūko – 80:63. Per likusį laiką „Paris“ nebeatsitiesė.
„Paris“: Sebastianas Herrera (4/9 tritaškiai) ir Nadiras Hifi (0/8 tritaškiai, 13/13 baudos metimai) po 17, Justinas Robinsonas 13, Yakuba Ouattara 11 (3/5 tritaškiai), Daultonas Hommesas 10.
„Anadolu Efes“: Shane‘as Larkinas 19, Ercanas Osmani 18 (6 atk. kam., 21 naud. bal.), Jordanas Loydas (3/6 tritaškiai) ir Isaia Cordinier po 14, Rolandas Šmitas 11 (5 atk. kam.).
Q4 TAKEOVER FT. @shanelarkin ♨️— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
4 huge buckets to extend the @AnadoluEfesSK lead! pic.twitter.com/JHE9JO5Zo6
