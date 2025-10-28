Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Be išvaryto vyr. trenerio likusi „Anadolu Efes“ tvirtai laimėjo Paryžiuje

2025-10-28 23:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 23:58

Eurolygos septintojo turo rungtynėse Paryžiaus „Paris“ (4/3) ekipa namuose 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21) nusileido Stambulo „Anadolu Efes“ (3/4) krepšininkams.

E.Osmani buvo naudingiausias žaidėjas

Eurolygos septintojo turo rungtynėse Paryžiaus „Paris“ (4/3) ekipa namuose 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21) nusileido Stambulo „Anadolu Efes“ (3/4) krepšininkams.

REKLAMA
0

Nors „Paris“ pirmavo pirmąsias 15 minučių, „Anadolu Efes“ perėmė iniciatyvą ir pirmąją mačo dalį baigė turėdama 7 taškų pranašumą – 46:39. Po didžiosios pertraukos svečiai pelnė 5 taškus be atsako ir skirtumas jau buvo dviženklis – 51:39. 27-ąją minutę dėl dviejų techninių buvo išvarytas vyr. treneris Igoris Kokoškovas ir tuo pasinaudojusi Paryžiaus ekipa priartėjo – 60:69.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lemiamą atkarpą šeimininkai pradėjo tolimu metimu (63:69), tačiau Turkijos klubas spurtavo 11:0 ir atitrūko – 80:63. Per likusį laiką „Paris“ nebeatsitiesė.

REKLAMA
REKLAMA

„Paris“: Sebastianas Herrera (4/9 tritaškiai) ir Nadiras Hifi (0/8 tritaškiai, 13/13 baudos metimai) po 17, Justinas Robinsonas 13, Yakuba Ouattara 11 (3/5 tritaškiai), Daultonas Hommesas 10.

REKLAMA

„Anadolu Efes“: Shane‘as Larkinas 19, Ercanas Osmani 18 (6 atk. kam., 21 naud. bal.), Jordanas Loydas (3/6 tritaškiai) ir Isaia Cordinier po 14, Rolandas Šmitas 11 (5 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų