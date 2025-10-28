Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Serie A“ lygos rungtynės tarp „Atalanta“ ir „AC Milan“ baigėsi lygiosiomis

2025-10-28 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 23:40

Italijos „Serie A“ lygos rungtynės tarp Bergamo „Atalanta“ ir „AC Milan“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ lygos rungtynės tarp Bergamo „Atalanta“ ir „AC Milan“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

REKLAMA
0

Samuele Ricci rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0.

Ademola Lookmanas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atalanta“ šiame susitikime iš viso atliko 17 smūgių, kai tuo tarpu „AC Milan“ futbolininkai beveik trigubai mažiau – 6.

REKLAMA
REKLAMA

A. Lookmanas pelnė keturis įvarčius prieš „AC Milan“ namų rungtynėse ir tapo tai daugiausiai kartų padariusiu „Atalanta“ žaidėju.

„AC Milan“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 18 taškų ir rikiuojasi trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Atalanta“ su 13 taškų žengia septinta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų