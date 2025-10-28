„Serie A“ lygos rungtynės tarp „Atalanta“ ir „AC Milan“ baigėsi lygiosiomis

Samuele Ricci rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0.
Ademola Lookmanas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
„Atalanta“ šiame susitikime iš viso atliko 17 smūgių, kai tuo tarpu „AC Milan“ futbolininkai beveik trigubai mažiau – 6.
A. Lookmanas pelnė keturis įvarčius prieš „AC Milan“ namų rungtynėse ir tapo tai daugiausiai kartų padariusiu „Atalanta“ žaidėju.
„AC Milan“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 18 taškų ir rikiuojasi trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Atalanta“ su 13 taškų žengia septinta.
