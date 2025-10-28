Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Baskonia“ įsirašė pirmąją pergalę Eurolygoje

2025-10-28 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 23:32

Eurolygos septintajame ture Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (1/6) ekipa savoje arenoje 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25) nugalėjo Dubajaus „Dubai“ (3/4) komandą.

H.Diallo žaidė naudingai

0

Pirmajame ketvirtyje „Baskonia“ sugebėjo atitrūkti – 24:15. 13-ąją minutę skirtumas jau buvo dviženklis – 35:25. Vis dėlto „Dubai“ atsitiesė ir pirmąją mačo dalį užbaigė spurtu 11:2, o tai leido jau pirmauti – 42:41.

Po didžiosios pertraukos užvirė kova taškas į tašką ir dažnai keitėsi priekyje buvusi komanda, bet baskai sugebėjo prieš lemiamą atkarpą įgyti 4 taškų pranašumą – 64:60. Ketvirtajame ketvirtyje „Baskonia“ atkarpa 9:0 leido susikrauti dviženklę persvarą – 81:68. Eurolygos naujokai nepasidavė ir likus 40 sekundžių priartėjo (85:88), bet baskai sumetė baudas ir įtvirtino pergalę.

T.Sedekerskis per 28 minutes pelnė 11 taškų (5/6 dvitaškiai, 0/5 tritaškiai, 1/4 baudos metimai), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, po kartą suklydo ir prasižengė bei surinko 7 naudingumo balus.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 25 (6/11 tritaškiai, 6 atk. kam., 23 naud. bal.), Kobi Simmonsas 16 (5 rez. perd.), Hamidou Diallo 14 (8 atk. kam., 22 naud. bal.), Matteo Spagnolo 8 (6 atk. kam., 5 rez. perd.).

„Dubai“: Filipas Petruševas 22 (7 atk. kam., 34 naud. bal.), Davis Bertanis 19 (6/12 tritaškiai), McKinley Wrightas 13 (6 rez. perd.), Kosta Kondičius 10 (3/5 tritaškiai).

