  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ pratęsė sutartį su Lennartu Karlu: jokių išpirkos sąlygų ir ilgalaikis kontraktas iki 2029 metų

2025-10-28 23:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 23:28

Po įspūdingo debiuto su Miuncheno „Bayern“ pagrindine komanda, gimtadienio proga Lennartas Karlas sulaukė klubo pasitikėjimo – jam pasiūlyta gerokai atnaujinta ilgalaikė sutartis, kuri automatiškai bus pratęsta iki 2029 m. vasario, kai žaidėjui sukaks 18 metų.

0

Svarbiausia, kad kontrakte nebus jokių išėjimo sąlygų, o tai reiškia, jog nei „Premier“ lygos klubai, nei kiti Europos grandai negalės aktyvuoti fiksuotos sumos jo išpirkai – L. Karlas liks „Bayern“ projekte ilgam.

17-metis krašto puolėjas pastarojo mėnesio eigoje tapo ryškiausia komandos jaunimo žvaigžde – pelnė įvarčius Čempionų lygoje prieš „Club Brugge“ ir Bundeslygoje prieš „Borussia Monchengladbach“. Jo dabartinė sutartis galioja iki 2028 m., tačiau klubo vadovybė susitarė su žaidėjo patarėju Michaelu Ballacku dėl papildomo automatinio pratęsimo ir gerokai didesnio atlyginimo bei finansinio saugumo žaidėjui.

Ši strategija – nuoseklus Vincento Kompany vadovaujamos „Bayern“ jaunimo politikos rezultatas. Klubas taip siekia apsisaugoti nuo kitų klubų susidomėjimo ir kartu motyvuoti žaidėją ilgam laikui likti Bavarijoje. L. Karlas deklaravo, kad jo tikslas – įsitvirtinti pagrindinėje komandoje ir patekti į Vokietijos rinktinę 2026 m. pasaulio čempionatui.

Nepaisant ankstyvo susidomėjimo iš „Arsenal“, „Chelsea“ ir „Juventus“, jaunasis vokietis neslepia, kad nori likti Miunchene.

„Mano planas – sėkmingai žaisti „Bayern“, tapti pilnaverčiu komandos nariu ir atstovauti Vokietijai didžiausiuose turnyruose,“ – teigė L. Karlas klubo portale.

