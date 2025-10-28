„Borussia“ po baudinių serijos įveikė „Eintracht“ ir pateko į kitą „DFB Pokal“ etapą

Ansgaras Knauffas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Eintracht“ į priekį 1:0. Julianas Brandtas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Jonathanas Burkardtas pratęsimo metu pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.
Per pagrindinį laiką ir pratęsimą nugalėtojo išsiaiškinti nepavyko, tad jis paaiškėjo tik baudinių serijos metu.
„Borussia“ baudinių serijos metu realizavo visus keturis atliktus smūgius. Tuo tarpu „Eintracht“ tiksliai atliko tik du smūgius iš keturių (pasižymėti nepavyko Ritsu Doanui ir Faresui Chaibi).
