  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Borussia“ po baudinių serijos įveikė „Eintracht“ ir pateko į kitą „DFB Pokal“ etapą

2025-10-28 22:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 22:18

Dortmundo „Borussia“ Vokietijos „DFB Pokal“ taurės šešioliktfinalyje tik po baudinių serijos 2:1 įveikė Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus ir žengė į kitą etapą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Dortmundo „Borussia“ Vokietijos „DFB Pokal“ taurės šešioliktfinalyje tik po baudinių serijos 2:1 įveikė Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus ir žengė į kitą etapą.

0

Ansgaras Knauffas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Eintracht“ į priekį 1:0. Julianas Brandtas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Jonathanas Burkardtas pratęsimo metu pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.

Per pagrindinį laiką ir pratęsimą nugalėtojo išsiaiškinti nepavyko, tad jis paaiškėjo tik baudinių serijos metu.

„Borussia“ baudinių serijos metu realizavo visus keturis atliktus smūgius. Tuo tarpu „Eintracht“ tiksliai atliko tik du smūgius iš keturių (pasižymėti nepavyko Ritsu Doanui ir Faresui Chaibi).

 

TOLIAU SKAITYKITE
