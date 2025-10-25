Italijoje ir Slovakijoje – lietuvio įvartis, Vokietijoje – rezultatyvus perdavimas

Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink žaidė 87 minutes bei rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie Kotbuso „Energie“ klubo pergalės rezultatu 4:3 prieš „Havelse“ ekipos žaidėjus.
L. Michelbrink sėkmingai komandos draugui asistavo 60 minutę ir po jo perdavimo buvo įmuštas trečiasis „Energie“ įvartis.
Slovakijos lygoje Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes ir pelnė įvartį, bet lietuvio atstovaujamas Michalovcės „Zemplin“ klubas namuose 2:4 nusileido „Dun. Streda“ klubui.
G. Paulauskas pasižymėjo 46 minutę ir po jo tikslaus smūgio „Zemplin“ dar pirmavo 2:1, bet šios persvaros puolėjo ekipa neišlaikė.
Portugalijos stipriausioje lygoje Romualdas Jansonas rungtynes prieš Lisabonos „Benfica“ pradėjo ant „Arouca“ klubo suolo ir nuo jo nepakilo, o jo klubas išvykoje net 0:5 pralaimėjo tituluotam „Benfica“ klubui.
Slovėnijos lygoje krašto gynėjas Pijus Širvys žaidė visas rungtynes bei padėjo „Maribor“ klubui namuose 4:0 nugalėti „Primorje“ ekipą.
Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys liko ant „Entella“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Pescara“ klubu.
Kitose Italijos „Serie B“ lygos rungtynėse ant suolo liko ir kitas vartininkas Marius Adamonis, o jo klubas „Sudtirol“ namuose 0:1 pralaimėjo „Cesena“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygoje ant suolo liko vartininkas Titas Krapikas, o lietuvio klubas „Gubbio“ išvykoje 3:0 nugalėjo „Carpi“ klubą.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse gynėjas Motiejus Šapola dėl traumos žaidė tik 26 minutes, o Ernestas Gudelevičius liko ant suolo, bet jų atstovaujamas „Siracusa“ klubas namuose 4:1 nugalėjo „Casarano“ klubo žaidėjus.
Italijos „Primavera“ lygoje lietuvis Adrian Lickūnas žaidė valandą, bet jo ginama „Cremonese“ U-20 ekipa namuose 1:2 nusileido Milano „Inter“ jaunimui.
Čekijos lygoje gynėjas Nojus Audinis žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas „Teplice“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Hradec Kralove“ klubu.
Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė 62 minutes, o jo ginamas „Kalmar“ klubas išvykoje 2:0 nugalėjo „Sundsvall“ ekipą.
Armėnijos „Premier“ lygoje lietuvis Matas Vareika žaidė nuo 72 minutės, o jo atstovaujamas Jerevano „Pyunik“ klubas namuose 2:0 nugalėjo „Gandzasar“ klubą.
Latvijos lygoje gynėjas Edvinas Girdvainis liko ant „Liepaja“ klubo suolo, o Liepojos klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Jelgava“ klubu.
Austrijos pirmenybėse puolėjas Lukas Fridrikas žaidė nuo 82 minutės, o jo ginamas „Hartberg“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Altach“ klubu.
