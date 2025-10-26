Kalendorius
Sportas

Meksikoje – Norriso pergalė kvalifikacijoje, driokstelėję „Ferrari“ pilotai ir stipriai atsilikęs Piastri

2025-10-26 01:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 01:12

Meksikoje vykstančiame intriguojančiame 20-ajame „Formulės 1“ sezono etape šeštadienį kvalifikaciją laimėjo fantastišką ratą apsukęs britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:15.586 min.).

Kvalifikacijos lyderiai | „Stop“ kadras

0

Greičiu stebino „Ferrari“ komanda. Monakietis Charlesas Leclercas kurį laiką lyderiavo paskutinėje kvalifikacijos dalyje ir galiausiai užėmė 2-ą vietą (1:15.848), o geriausią savo rezultatą su raudonuoju bolidu pasiekęs britas Lewisas Hamiltonas buvo 3-ias (1:15.938). Antrą starto eilę „uždarė“ britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:16.034).

Tik 5-as startuos olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:16.070), o dar daugiau problemų prisidarė vos 8-ą vietą užėmęs čempionato lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:16.174). Tiesa, australas startuos iš 7-os vietos, pritaikius ispanui Carlosui Sainzui skirtą baudą.

Antrasis „Red Bull“ pilotas japonas Yuki Tsunoda į trečiąją kvalifikacijos dalį nepateko ir liko 11-as (1:16.816).

14-ą vietą užėmęs ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“) 33-ią kartą iš eilės kvalifikacijoje pranoko komandos draugą kanadietį Lance‘ą Strollą, kuris liko 19-as.

Paskutinę vietą kvalifikacijoje užėmė klydęs argentinietis Franco Colapinto („Alpine“, 1:17.760), iššaukęs piktą komandos vadovo Flavio Briatore reakciją.

Meksiko miesto GP kvalifikacijos rezultatai:

Pilotų įskaitoje kova dėl pasaulio čempiono titulo vis aštrėja tarp pirmojo trejeto: O. Piastri (346 taškai), L. Norriso (332) ir M. Verstappeno (306). Konstruktorių įskaitoje titulą yra užsitikrinusi „McLaren“ (678), o į antrą vietą pretenduoja „Mercedes“ (341), „Ferrari“ (334) bei „Red Bull“ (331).

Meksiko miesto GP lenktynės prasidės sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat šias lenktynes pirmadienį nuo 21 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.

