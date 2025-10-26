Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Kova dėl UFC sunkiasvorių čempionio titulo baigėsi po dūrio į akį

2025-10-26 00:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 00:01

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre nusivylimu baigėsi pagrindinė vakaro kova dėl UFC sunkiasvorių čempiono titulo. Po pretendento į titulą Cirylo Gane'o (13-2 MMA, 10-2 UFC, 1 be nugalėtojo) dvigubo dūrio į akis paskutinėmis pirmojo raundo sekundėmis kova su UFC sunkiasvorių čempionu Tomu Aspinalliu (15-3 MMA, 8-1 UFC, 1 be nugalėtojo) buvo paskelbta neįvykusia.

Cirylas Gane'as ir Tomas Aspinallis | „Stop“ kadras

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame „UFC 321" mišrių kovos menų (MMA) turnyre nusivylimu baigėsi pagrindinė vakaro kova dėl UFC sunkiasvorių čempiono titulo. Po pretendento į titulą Cirylo Gane'o (13-2 MMA, 10-2 UFC, 1 be nugalėtojo) dvigubo dūrio į akis paskutinėmis pirmojo raundo sekundėmis kova su UFC sunkiasvorių čempionu Tomu Aspinalliu (15-3 MMA, 8-1 UFC, 1 be nugalėtojo) buvo paskelbta neįvykusia.

C. Gane'as kovą pradėjo spyriais į kojas, bet T. Aspinallis taip pat buvo aktyvus ir smūgiavo rankomis. Šiek tiek daugiau nei po minutės T. Aspinallis atliko aukštą spyrį koja, bet C. Gane'as sėkmingai apsigynė. Pačiam T. Aspinalliui pasirodė kraujas iš nosies, tuo tarpu C. Gane'o veidas atrodė nepažeistas. Įpusėjus kovai jos dalyviai buvo atsargesni ir keitėsi pavieniais smūgiais, tačiau didesnės žalos vienas kitam nedarė. Likus 27 sek. iki raundo pabaigos kova buvo sustabdyta po to, kai C. Gane'as norėdamas blokuoti varžovo smūgius pirštu dūrė į T. Aspinallio akį. Deja, bet T. Aspinallis ilgai negalėjo atsigauti ir praėjus maždaug 4 pertraukos minutėms teisėjas snutraukė kovą, kadangi T. Aspinallis negalėjo matyti kairiąja akimi. 

„Vyručiai, man ką tik pirštas iki sąnario sulindo į akį! Kodėl jūs švilpiate?“ – miniai Abu Dabyje sakė T. Aspinallis. – Ką aš turėjau padaryti? Tai ne aš badžiau! Aš nieko nematau.

Tai – nesąmonė. Kova tik pradėjo įsibėgėti. Visiška nesąmonė. Esu įsiutęs. Vos galiu pramerkti akį. Man dūrė į abi akis!“

Tuo metu C. Gane taip pat buvo nusivylęs.

„Atsiprašau, labai atsiprašau žiūrovų, gerbėjų, – sakė C. Gane'as. – Atsiprašau T. Aspinallio. Atsiprašau ir savęs. Labai nusivyliau, bet tai yra sportas. Nežinau, kas bus toliau. Pamatysime.“

T. Aspinallis laisvąjį UFC sunkiasvorių čempiono titulą iškovojo 2023 m. lapkričio 11-ą, kai nokautu nugalėjo Sergejų Pavlovičių. Jis jį 2024 m. liepą sėkmingai vos per minutę apgynė prieš Curtisą Blaydesą, o šios kovos su C. Gane'u laukė daugiau nei metus.

C. Gane'as 2021 m. rugpjūtį techniniu nokautu įveikęs Derricką Lewisą tapo laikinuoju UFC sunkiasvorių čempionu, tačiau 2022 m. sausį teisėjų sprendimu pralaimėjo tikrajam čempionui Francisui Ngannou. Pasitraukus F. Ngannou, C. Gane'as dėl atlaisvinto čempiono titulo kovojo 2023 m. kovą, tačiau tada skausmingu veiksmu pralaimėjo UFC legendai Jonui Jonesui. Po šio pralaimėjimo jis įveikė Sergejų Spivacą ir Alexanderį Volkovą, tačiau dabar dar vienas jo bandymas tapti UFC čempionu baigėsi nesėkme.

