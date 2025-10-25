Įspūdingoje kovoje Mackenzie Dern palaužė Virną Jandirobą ir iškovojo laisvąjį UFC čempionės titulą

Penkių raundų titulinėje kovoje M. Dern iškovojo laisvąjį UFC svorio kategorijos iki 115 svarų čempionės diržą, pergalę iškovojusi vieningu teisėjų sprendimu (48-47 x 2, 49-46).
„Tai nuostabus jausmas, – su ašaromis akyse sakė M. Dern. – Negaliu patikėti. Tai nebuvo tokia kova, kokios tikėjausi, maniau, kad bus šiek tiek lengviau. Manau, kad padariau nemažai žalos parteryje. Manau, to užteko.“
Abi kovotojos buvo susitikusios jau anksčiau, kai 2020 metais M. Dern iškovojo pergalę vieningu teisėjų sprendimu. Tačiau per penkerius metus jos abi tobulėjo tiek, kad abi nusipelnė šanso kovoti dėl laisvojo čempionės titulo.
V. Jandiroba į šią kovą atėjo turėdama penkių pergalių seriją, tačiau pirmajame raunde ji atrodė prasčiau už agresyviai kovojusią M. Dern, kuri dominavo tiek stovėsenoje, tiek parteryje.
M. Dern pradėjo greitai – spardė kojas, smūgiavo rankomis ir vis judėjo į priekį, demonstruodama agresiją. V. Jandiroba atsakė spyriais, o įpusėjus pirmajam raundui atliko parvertimą, tačiau M. Dern išliko pavojinga ir iš apačios – kontroliavo varžovės riešus, kūrė erdvę bei smūgiavo iš apačios.
Antrajame raunde M. Dern prakirto varžovei paakį, tačiau V. Jandiroba sugebėjo perimti iniciatyvą, prispausdama varžovę prie narvo tinklo ir smūgiuodama iš viršaus.
Trečiajame raunde abi kovotojos pradėjo itin aktyviai, o V. Jandirobos spaudimas davė rezultatų, kadangi M. Dern dešinė akis pradėjo tinti.
Nors brazilė atliko daugiau parvertimų nei bet kuri ankstesnė M. Dern varžovė, amerikietė su tuo susitvarkė.
Penktajame raunde didžiąją dalį kovos jos praleido parteryje ir M. Dern iškovojo sudėtingą pergalę.
Nors nė viena iš kovotojų nebuvo pergalės anksčiau laiko, tačiau M. Dern buvo aktyvesnė ir agresyvesnė, o V. Jandiroba nesugebėjo rasti veiksmingų atsakymų.
M. Dern tai buvo trečioji pergalė iš eilės po to, kai 2023 m. lapkritį ir 2024 m. vasarį pralaimėjo Jessicai Andrade ir Amandai Lemos. Nuo 2024 m. rugpjūčio ji nugalėjo Luptą Godinez, Amandą Ribas ir dabar V. Jandirobą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!