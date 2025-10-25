Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Šou prieš kovą surengęs Barnettas patyrė fiasko: fanai reikalauja atleisti UFC kovotoją

2025-10-25 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 22:23

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre sirgaliai gavo progą išvysti charizmatiškąjį amerikietį Chrisą Barnettą (23-10).

Chrisas Barnettas | „Stop“ kadras

Sunkiasvoris prieš žengdamas į narvą demonstravo šokio judesius ir vos neprajuokino vieno iš apsaugos darbuotojų. Atėjus laikui kautis, Ch. Barnettas atrodė beviltiškai prieš egiptietį Hamdy Abdelwahabą (5-1).

1

Sunkiasvoris prieš žengdamas į narvą demonstravo šokio judesius ir vos neprajuokino vieno iš apsaugos darbuotojų. Atėjus laikui kautis, Ch. Barnettas atrodė beviltiškai prieš egiptietį Hamdy Abdelwahabą (5-1).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ch. Barnettui kovos metu vis smuko šortai, o viename iš epizodų jis parodė savo užpakalį visam pasauliui. Amerikietis 3 raundų kovą pralaimėjo vienbalsiu teisėjų sprendimu (26:29, 27:29, 27:29), o fanai ėmė raginti UFC vadovus atleisti Ch. Barnettą.

Tiesa, reikia pažymėti, kad H. Abdelwahabas šį kartą kovėsi nešvariai. Už smūgį alkūne į pakaušį teisėjas iš egiptiečio atėmė vieną tašką. Sunku pasakyti, kiek tai vėliau paveikė Ch. Barnetto pasirodymą, bet jis narve nebuvo konkurencingas.

Ch. Barnettas per visą kovą atliko 28 tikslius smūgius, o H. Abdelwahabas – net 170. Egiptietis net 9 kartus parvertė amerikietį ir 10 min. 48 sek. kontroliavo varžovą parteryje. Ch. Barnettas varžovo kontrolės nebuvo perėmęs nė sekundei.

