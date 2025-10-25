Šou prieš kovą surengęs Barnettas patyrė fiasko: fanai reikalauja atleisti UFC kovotoją

Sunkiasvoris prieš žengdamas į narvą demonstravo šokio judesius ir vos neprajuokino vieno iš apsaugos darbuotojų. Atėjus laikui kautis, Ch. Barnettas atrodė beviltiškai prieš egiptietį Hamdy Abdelwahabą (5-1).
Ch. Barnettui kovos metu vis smuko šortai, o viename iš epizodų jis parodė savo užpakalį visam pasauliui. Amerikietis 3 raundų kovą pralaimėjo vienbalsiu teisėjų sprendimu (26:29, 27:29, 27:29), o fanai ėmė raginti UFC vadovus atleisti Ch. Barnettą.
How ass was that fight?— Josh Carson 🇬🇧 (@JCarson_1872) October 25, 2025
Chris Barnett: pic.twitter.com/Gl1cPnxafq
Tiesa, reikia pažymėti, kad H. Abdelwahabas šį kartą kovėsi nešvariai. Už smūgį alkūne į pakaušį teisėjas iš egiptiečio atėmė vieną tašką. Sunku pasakyti, kiek tai vėliau paveikė Ch. Barnetto pasirodymą, bet jis narve nebuvo konkurencingas.
Abdelwahab kept hitting Chris Barnett in the back of the head and doesn’t listen to Marc Goddard warning him and then lands a concussive blow. Goddard stops the fight and calls in the doctor. Goddard takes a point. Fight continues. Barnett a beast #UFC321 pic.twitter.com/r7N72EsXSX— Jay Henry (@jayhenry79) October 25, 2025
Ch. Barnettas per visą kovą atliko 28 tikslius smūgius, o H. Abdelwahabas – net 170. Egiptietis net 9 kartus parvertė amerikietį ir 10 min. 48 sek. kontroliavo varžovą parteryje. Ch. Barnettas varžovo kontrolės nebuvo perėmęs nė sekundei.
