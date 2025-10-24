Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Nurmagomedovui UFC svėrimuose padėjo brolio patarimas

2025-10-24 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 20:30

Penktadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vyko „UFC 321“ kovotojų svėrimai.

UFC svėrimai | „Stop“ kadras

Šiek tiek problemų metant svorį kilo Umarui Nurmagomedovui. Dagestanietis ant svarstyklių lipo su akiniais nuo saulės ir atrodė pasitikintis savo jėgomis, tačiau svėrė 61,92 kg – 0,23 kg daugiau nei leistinas svoris netitulinėje šios svorio kategorijos kovoje.

Po to, kai komisijos darbuotojas paskelbė svorį, Umaras toliau pozavo fotografams ir nesiėmė jokių kitų veiksmų. Tada įsikišo Umaro brolis Usmanas. Jis liepė Umarui nusivilkti šortus. Umaras tai ir padarė bei pasiekė svorio limitą, taip išvengdamas papildomo organizmo alinimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Umaras Nurmagomedovas Abu Dabyje kausis su Mario Bautista.

Usmanas Nurmagomedovas yra vadinamas vienu geriausių MMA kovotojų už UFC ribų. Jis yra laimėjęs visas 20 profesionalo karjeros kovų bei yra dabartinis PFL čempionas. Ankčiau jis karaliavo ir „Bellator“ organizacijoje.

Abu Dabyje taip pat vyks dvi titulinės kovos. Tomas Aspinallas gins sunkiasvorių čempiono diržą prieš Cirylą Gane‘ą, o dėl laisvo moterų minimalaus svorio kategorijos diržo susikaus Virma Jandiroba ir Mackenzie Dern.

Tai bus viena iš retų progų patogiu laiku europiečiams pamatyti „pay-per-view“ kategorijos turnyrą. Tiesioginė transliacija per „Go3“ televiziją prasidės šeštadienį 21 val.

