Nurmagomedovui UFC svėrimuose padėjo brolio patarimas

Šiek tiek problemų metant svorį kilo Umarui Nurmagomedovui. Dagestanietis ant svarstyklių lipo su akiniais nuo saulės ir atrodė pasitikintis savo jėgomis, tačiau svėrė 61,92 kg – 0,23 kg daugiau nei leistinas svoris netitulinėje šios svorio kategorijos kovoje.
Po to, kai komisijos darbuotojas paskelbė svorį, Umaras toliau pozavo fotografams ir nesiėmė jokių kitų veiksmų. Tada įsikišo Umaro brolis Usmanas. Jis liepė Umarui nusivilkti šortus. Umaras tai ir padarė bei pasiekė svorio limitą, taip išvengdamas papildomo organizmo alinimo.
Usman Nurmagomedov had to tell Umar to take his shorts off to hit 136lbs 😅#UFC321 | Saturday, Primetime | LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/aEr2yjXuaYREKLAMAREKLAMA— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) October 24, 2025
Umaras Nurmagomedovas Abu Dabyje kausis su Mario Bautista.
Usmanas Nurmagomedovas yra vadinamas vienu geriausių MMA kovotojų už UFC ribų. Jis yra laimėjęs visas 20 profesionalo karjeros kovų bei yra dabartinis PFL čempionas. Ankčiau jis karaliavo ir „Bellator“ organizacijoje.
Abu Dabyje taip pat vyks dvi titulinės kovos. Tomas Aspinallas gins sunkiasvorių čempiono diržą prieš Cirylą Gane‘ą, o dėl laisvo moterų minimalaus svorio kategorijos diržo susikaus Virma Jandiroba ir Mackenzie Dern.
Tai bus viena iš retų progų patogiu laiku europiečiams pamatyti „pay-per-view“ kategorijos turnyrą. Tiesioginė transliacija per „Go3“ televiziją prasidės šeštadienį 21 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!