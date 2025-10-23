Kalendorius
McGregoras reikalauja 100 mln. JAV dolerių už sugrįžimą, Nickalas prabilo apie pokalbį su JAV prezidentu

2025-10-23 18:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 18:36

Kitų metų birželio 14 d. Vašingtone (JAV) turėtų įvykti didžiausias istorijoje – UFC Baltųjų rūmų – MMA turnyras.

Arielis Helwani ir Conoras McGregoras | „Stop“ kadras

0

Kol kas nėra aišku, kas dalyvaus šiame turnyre, bet UFC norėtų narve išvysti populiariausio visų laikų MMA kovotojo – Conoro McGregoro – sugrįžimą. 37-erių airis nesikovė daugiau nei 4 metus, bet tikina, kad jo sugrįžimas dar tikrai įvyks. Tiesa, C. McGregoras kelia beprotiškus reikalavimus UFC ir nori gauti 100 mln. JAV dolerių.

„Mano sugrįžimas įvyks Baltųjų rūmų turnyre. Taip, aš čia gerai leidžiu laiką, bet man svarbiausias dalykas dabar yra sugrįžimas į MMA. Norėčiau, kad mano varžovas būtų Chandleris“, – Arieliui Helwani pasakojo C. McGregoras, tačiau gana miglotai kalbėjo apie tai, ar kontraktas dėl šios kovos yra pasirašytas.

Vėliau airis buvo paklaustas, ar UFC jam sutiko mokėti 100 mln. JAV dolerių.

„Nutiks kažkas gero. Štai ką jie atsakė“, – teigė C. McGregoras.

Taip pat kalbama, kad Baltųjų rūmų turnyre galime išvysti ir Bo Nickalą. Amerikietis pareiškė, kad pats JAV prezidentas Donaldas Trumpas paprašė įtraukti jį į turnyro programą.

„Kalbėjau su prezidentu Trumpu. Jis nori, kad dalyvaučiau tame turnyre. Manau, kad jei viskas klostysis palankiai, aš ten kovosiu. Žinau, kad prezidentas Trumpas gerai sutaria su Dana White‘u. Jei prezidentas mane užtars Dana White‘ui, tai tik padidins mano šansus“, – sakė B. Nickalas.

