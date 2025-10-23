Kovos su UFC čempionu laukiantis Pimblettas: „Jis yra netikriausias žmogus pasaulyje, tiesiog McGregoro kopija““

Visi ženklai rodo, kad seniai besitęsianti jų priešprieša bus išspręsta galiausiai surengus kovą, kuri, kaip manoma, taps pirmąja pagrindine UFC turnyro dvikova „Paramount+“ platformoje jau sausio mėnesį. Jų istorija prasidėjo dar 2022 metais, kai abu susipešė prieš UFC turnyrą Londone, o priešiškumas nuo tada tik augo.
„Jis bandė mane užpulti, – kalbėdamas su „Marca“ apie tą įvykį pasakojo P. Pimblettas. – Kai buvau vienas, o jis su kokiais dešimt žmonių, bandė mane atakuoti. Išgarsėjo mano sąskaita. Galvoja, kad yra per geras kovoti su manimi. Bet jis nebūtų ten, kur yra dabar, be manęs.“
Tuo metu I. Topuria dar kovojo puslengvio svorio kategorijoje, o P. Pimblettas – lengvojo, todėl jų dvikova tada būtų neturėjusi prasmės. Situacija pasikeitė, kai I. Topuria atsisakė svorio kategorijos iki 145 svarų titulo ir paskelbė pereinantis į lengvo svorio kategoriją. Ten jis praėjusią birželio mėnesį dominavo prieš Charlesą Oliveirą ir tapo naujuoju svorio kategorijos iki 155 svarų čempionu.
Pasak P. Pimbletto, iš tikrųjų jis turėjo būti pirmasis varžovas, sutikęs I. Topurią naujoje svorio kategorijoje. Dabar, kai ant kortos čempiono diržas, ši kova jam atrodo dar reikšmingesnė.
„Kai jis pakilo į lengvo svorio kategoriją, sakiau, kad būtent aš turėčiau jį pasitikti, – kalbėjo P. Pimblettas. – Turėjau būti jo pirmasis varžovas šioje kategorijoje. Bet to neįvyko – jam tiesiog padovanojo titulo kovą.“
Priešiškumą tarp šių kovotojų dar labiau sustiprina bendras pomėgis futbolui, nors, pasak P. Pimbletto, jų aistra šiam sportui „nėra to paties lygio“.
Iškovojęs pirmąjį UFC titulą, I. Topuria buvo pagerbtas Madrido „Real“ rungtynių metu ir yra viešai pasakęs, kad norėtų kada nors kovoti legendiniame „Santiago Bernabeu“ stadione.
Vis dėlto P. Pimblettas tuo netiki – esą I. Topuria nėra tikras „Real“ gerbėjas ir netgi ne ispanas.
„Jeigu atvirai, I. Topuria nėra ispanas, – sakė P. Pimblettas. – Tiesiog pasakykime tai aiškiai. Jis vokietis. Apsimeta kartvelu ir ispanu, kad turėtų daugiau gerbėjų, nors gimė Vokietijoje. Jis vokietis.“
Iš tiesų, I. Topuria gimė Vokietijoje nuo karo pabėgusių kartvelų šeimoje. Kai jis dar buvo vaikas, šeima persikėlė atgal į Sakartvelą, o po kelerių metų – į Ispaniją, kur jis gyvena iki šiol.
Vis dėlto P. Pimblettas tuo netiki. Jo manymu, I. Topuria tiesiog pasinaudoja abiejų šalių gerbėjais, kad sustiprintų savo populiarumą.
„Jis tiesiog prisikabino prie populiarumo traukinio, kad turėtų daugiau gerbėjų ir sekėjų, – tęsė P. Pimblettas. – Jis netikras. Visiškai netikras, kaip pusė jo sekėjų. Įrodyta, kad pusė jo „Instagram“ paskyros sekėjų yra nupirkti. Jis yra netikriausias žmogus pasaulyje. Tiesiog Conoro McGregoro kopija ir man jau darosi nuo jo bloga.“
Sprendžiant iš naujausių P. Pimbletto komentarų, atrodo, kad dvikova tarp jo ir I. Topurios tapo neišvengiama – belieka sulaukti, kada ji bus oficialiai paskelbta.
