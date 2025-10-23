„Formulė 1“: ar Maxas Verstappenas dar pakovos dėl titulo?

Šį savaitgalį vyks 20-asis iš 24 etapų – Meksikos „Grand Prix“. Per pastaruosius penkis etapus Nyderlandų lenktynininkas M. Verstappenas taip pat dukart finišavo antras ir atsilikimą nuo lyderio australo Oscaro Piastri iš „McLaren“ sumažino iki 40 taškų.
Dabar bendrojoje įskaitoje pirmaujantis O. Piastri turi 346 taškus, antrąją vietą užimantis jo komandos draugas britas Lando Norrisas – 332, o M. Verstappenas – 306 taškus.
Tikėtina, jeigu Nyderlandų lenktynininkas ir toliau važiuos tokiu tempu, jis gali aplenkti „McLaren“ pilotus ir tapti čempionu. Anot specialistų, šiuo metu „Red Bull“ bolidas yra pranašesnis už „McLaren“.
Vienu metu N. Verstappeno atsilikimas nuo lyderio buvo 104 taškai. Jis pats prisipažino, kad tokį žmogų, kuris tada būtų prognozavęs, jog M. Verstappeną ir O. Piastri dabar skirs tik 40 taškų, būtų pavadinęs idiotu.
Nyderlandų atstovas „Formulės 1“ čempionu yra tapęs keturis kartus. Tuo tarpu O. Piastri ir L. Norrisas bendrojoje įskaitoje nenugalėjo nė sykio.
M. Verstappenas puikiai jaučiasi Meksikos sostinės Meksiko trasoje. Jis čia yra triumfavęs penkis kartus – daugiausia iš visų „Formulės-1 lenktynininkų. Tiesa, praėjusiais metais nugalėtoju kiek netikėtai tapo ispanas Carlosas Sainzas. Tada antras finišavo L. Norrisas, trečias – monakietis Charlesas Lecrercas.
Meksikoje pilotams reikės įveikti 71 ratą. Vieno rato ilgis – 4,3 kilometro.
Konstruktorių įskaitoje jau anksčiau galutinę pergalę užsitikrino „McLaren“ komanda (678 taškai), tačiau vyksta bekompromisė kova dėl antrosios ir trečiosios pozicijų. „Mercedes“ turi 341 tašką, „Ferrari“ – 334, o „Red Bull“ – 331.
Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“
Spalio 24 d.
21.25 val. pirmoji treniruotė
Spalio 25 d.
0.55 val. antroji treniruotė,
20.25 val. trečioji treniruotė.
Spalio 26 d.
00.00 val. kvalifikacija,
21.45 val. lenktynės.
