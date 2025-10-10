Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pasklido naujausia žinia apie Michaelį Schumacherį: štai kaip bendrauja su artimaisiais

2025-10-10 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 09:50

Septyniskart Formulės 1 pasaulio čempionas Michaelis Schumacheris jau daugiau nei dešimtmetį kovoja, kad atsigautų po tragiško nutikimo, įvykusio slidinėjimo metu.

Michaelis Schumacheris (nuotr. SCANPIX)
11

Septyniskart Formulės 1 pasaulio čempionas Michaelis Schumacheris jau daugiau nei dešimtmetį kovoja, kad atsigautų po tragiško nutikimo, įvykusio slidinėjimo metu.

REKLAMA
0

Visus šiuos metus jo būklė buvo nežinoma, tačiau dabar visame pasaulyje pasklido nauja, viltinga ir jaudinanti žinia, rašoma sport.fakt.pl.

Kaip praneša britų laikraštis Mirror, Schumacheris vis dar gali bendrauti su savo šeima. Tai pirmasis toks optimistinis pranešimas apie legendinį vokiečių lenktynininką per daugelį metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Michaelis Schumacheris
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Michaelis Schumacheris

Praėjo dvylika metų nuo tragiškos avarijos

2013 m. gruodžio mėnesį, slidinėdamas Prancūzijos Alpėse, Michaelis Schumacheris patyrė sunkią galvos traumą.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo tos dienos jo gyvenimas visiškai pasikeitė – sportininkas nebesirodo viešumoje, o jo šeima itin griežtai saugo privatumą.

REKLAMA

Žinoma, kad Schumacheris jau daugelį metų gydomas privačiame dvare Šveicarijoje, netoli Ženevos ežero.

Jį nuolat prižiūri jo žmona Corinna, kuri nuo pat nelaimės pradžios deda visas pastangas, kad vyrui būtų užtikrintos geriausios sąlygos, ramybė ir orumas.

Kaip Michaelis Schumacheris šiandien bendrauja su savo artimaisiais?

2025 m. kovo mėnesį Vokietijos RTL televizijos žurnalistas Felixas Goerneris atskleidė naujų detalių apie lenktynininko būklę. Pasak jo, Schumacherį gali lankyti ne daugiau kaip 20 žmonių.

REKLAMA
REKLAMA

„Manau, kad tai teisingas sprendimas. Šeima taip elgiasi jo labui. Michaelis visada saugojo jų privatumą, o dabar jie saugo jo“, – sakė žurnalistas.

Goerneris taip pat pabrėžė, kad situacija išlieka sudėtinga: „Michaeliui reikia nuolatinės priežiūros, jis visiškai priklausomas nuo slaugytojų ir nebegali kalbėti.“

Vis dėlto, nepaisant šių apribojimų, paaiškėjo, kad Schumacheris vis dar sugeba bendrauti su artimaisiais. Kaip skelbia Mirror, legendinis lenktynininkas naudoja akių judesius ir žvilgsnį, kad perduotų mintis ir emocijas savo šeimai.

Šis faktas suteikė Schumacherio artimiesiems didžiulės paguodos ir vilties – net ir tokiomis aplinkybėmis legenda vis dar lieka kartu su tais, kurie jį myli labiausiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų