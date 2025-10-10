Pasklido naujausia žinia apie Michaelį Schumacherį: štai kaip bendrauja su artimaisiais

Visus šiuos metus jo būklė buvo nežinoma, tačiau dabar visame pasaulyje pasklido nauja, viltinga ir jaudinanti žinia, rašoma sport.fakt.pl.
Kaip praneša britų laikraštis Mirror, Schumacheris vis dar gali bendrauti su savo šeima. Tai pirmasis toks optimistinis pranešimas apie legendinį vokiečių lenktynininką per daugelį metų.
Praėjo dvylika metų nuo tragiškos avarijos
2013 m. gruodžio mėnesį, slidinėdamas Prancūzijos Alpėse, Michaelis Schumacheris patyrė sunkią galvos traumą.
Nuo tos dienos jo gyvenimas visiškai pasikeitė – sportininkas nebesirodo viešumoje, o jo šeima itin griežtai saugo privatumą.
Žinoma, kad Schumacheris jau daugelį metų gydomas privačiame dvare Šveicarijoje, netoli Ženevos ežero.
Jį nuolat prižiūri jo žmona Corinna, kuri nuo pat nelaimės pradžios deda visas pastangas, kad vyrui būtų užtikrintos geriausios sąlygos, ramybė ir orumas.
Kaip Michaelis Schumacheris šiandien bendrauja su savo artimaisiais?
2025 m. kovo mėnesį Vokietijos RTL televizijos žurnalistas Felixas Goerneris atskleidė naujų detalių apie lenktynininko būklę. Pasak jo, Schumacherį gali lankyti ne daugiau kaip 20 žmonių.
„Manau, kad tai teisingas sprendimas. Šeima taip elgiasi jo labui. Michaelis visada saugojo jų privatumą, o dabar jie saugo jo“, – sakė žurnalistas.
Goerneris taip pat pabrėžė, kad situacija išlieka sudėtinga: „Michaeliui reikia nuolatinės priežiūros, jis visiškai priklausomas nuo slaugytojų ir nebegali kalbėti.“
Vis dėlto, nepaisant šių apribojimų, paaiškėjo, kad Schumacheris vis dar sugeba bendrauti su artimaisiais. Kaip skelbia Mirror, legendinis lenktynininkas naudoja akių judesius ir žvilgsnį, kad perduotų mintis ir emocijas savo šeimai.
Šis faktas suteikė Schumacherio artimiesiems didžiulės paguodos ir vilties – net ir tokiomis aplinkybėmis legenda vis dar lieka kartu su tais, kurie jį myli labiausiai.
