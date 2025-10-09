Paaiškėjo, ar nurimo alinanti magnetinė audra: pasakė, kas laukia

Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinės audros jau nebus. Maksimaliai geomagnetinio lauko aktyvumas pasieks 3 balus, o tai nėra sveikatai pavojinga prognozė.
Rytoj, spalio 10 dieną, taip pat nėra numatoma magnetinė audra. Pranešama, kad maksimalus geomagnetinio lauko pakilimas bus iki 1,7 balo.
Poryt, spalio 11 dieną, magnetinės audros taip pat nebus. Nors geomagnetinio lauko aktyvumas padidės iki 4 balų, vis tik magnetinė audra nėra numatoma.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje nurodoma, kad šiandien geomagnetinio lauko aktyvumas nuo 3 balų nusileis iki vos 1,67 balo, tad magnetinės audros nebus.
Rytoj, spalio 10 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos tarp 1-1,67 balo, tačiau tai nėra sveikatai pavojinga prognozė ir magnetinės audros nebus.
Poryt, spalio 11 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas šoktelės nuo 2 iki 4 balų, tačiau magnetinė audra taip pat nėra numatoma.
Galvos skausmas magnetinių audrų metu
Įprastai magnetinių audrų metu gyventojai susiduria su galvos skausmu, tad naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu tekstu apie galvos skausmą ir jo sumažinimo būdus. Tuo metu „Camelia“ vaistininkų tinklo vaistininkas Deividas Auškalnis papasakojo, ką daryti susidūrus su galvos skausmu.
Pajutus galvos skausmą, pirmasis žingsnis turėtų būti mažais gurkšneliais, neskubant, išgerti dvi vandens stiklines, gerai išvėdinti patalpą ar trumpam laikui išeiti į lauką ir ritmingai bei giliai pakvėpuoti. Padėti gali ir smilkinių bei skalpo pagrindo masažas ar ant galvos bei sprando uždėtas šaltas kompresas.
Galvos skausmui užklupus vakare ar darbo savaitės pabaigoje, vertėtų skirti laiko poilsiui ir užsiimti mėgstama veikla, atsipalaiduoti šiltoje vonioje, pasistengti anksčiau nueiti miegoti.
„Nors galvos skausmas įprastai yra laikomas lengvai įveikiamu sveikatos sutrikimu, nei vienu atveju nereikėtų jo ignoruoti. Jei kasdienių įpročių pokyčių nebepakanka, o skausmas trunka ilgai ir kartojasi net keletą kartų per savaitę, vertėtų pasikalbėti su vaistininku ar šeimos gydytoju.
Galbūt nepastebite šalia vyraujančių simptomų, kurie signalizuoja apie tam tikrų maistinių medžiagų trūkumą, o gal galvos skausmas įspėja apie rimtesnius sveikatos sutrikimus, pavyzdžiui, migreną“, – tąkart įvardijo „Camelia“ vaistininkas D. Auškalnis.
Vaistininkas taip pat tada pastebėjo, kad galvos skausmas dažniausiai būna malšinamas analgetikais, kurių veiklioji medžiaga gali būti paracetamolis, aspirinas ar ibuprofenas.
Yra atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kurie lygina šių veikliųjų medžiagų efektyvumą, tačiau D. Auškalnis patikina, jog vadovaujantis praktika, kas vienam veiksmingai padėjo, kitam gali būti visiškai neefektyvu, todėl į galvos skausmą ir jo malšinimą reikėtų žvelgti individualiai.
„Pirmo pasirinkimo vaistas nuo galvos skausmo yra paracetamolio turintys vaistai. Svarbu žinoti, kad paracetomolio negalima per parą suvartoti daugiau nei 4 g. Jei yra alergija šiai veikliajai medžiagai, verčiau rinktis ibuprofeną, kurio didžiausia paros dozė 1200 mg vyresniems kaip 12 metų žmonėms.
Vertėtų atkreipti dėmesį, kad paracetamolio būna ir vaistuose nuo peršalimo, todėl jeigu susirgus pradeda skaudėti galvą, nereikėtų pamiršti paskaičiuoti, kiek miligramų suvartojame ir neviršyti paros normos“, – tada akcentavo vaistininkas D. Auškalnis.
Anot jo, malšinant skausmą nereceptiniais vaistais, pagrindinė taisyklė – neviršyti gydytojo ar vaistininko rekomenduojamos dozės. Vaistų dozavimas yra individualus, priklauso nuo amžiaus, svorio, kepenų ir inkstų būklės, gretutinių ligų arba kitų vartojamų vaistų.
Jeigu galvos skausmas yra lydintis ligos (pavyzdžiui, sinusito, peršalimo ar kitos) simptomas, pirmiausia reikėtų gydyti ligą, ją įveikus sumažės ir skausmas. Antrinis galvos skausmas taip pat gali būti malšinamas analgetikais.
