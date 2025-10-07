Ši klastinga liga nusinešė maestro Stasio Povilaičio gyvybę: ragina pastebėti 7 simptomus laiku

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad 2012 metais Stasys Povilaitis patyrė pirmąsias rimtesnes sveikatos problemas. Paskutinius savo gyvenimo trejus metus S. Povilaitis praleido daugiausia atsiribojęs nuo scenos.
Paskutinis S. Povilaičio viešas pasirodymas – 2015 m. liepos 6 d., kai jis drauge su Algirdu Kaušpėdu bei kitais atliko tautišką giesmę ant Palangos tilto akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
S. Povilaitis mirė 2015 m. spalio 6-osios rytą, vėliau buvo patvirtinta, kad mirties priežastis – plaučių vėžys, kuriuo dainininkas, įtariama, sirgo trejus metus. S. Povilaičio valia, urna su kremuotais palaikais palaidota Palangos miesto kapinėse.
Plaučių vėžio simptomai
Siekiant, kad plaučių vėžio prevencija būtų dar labiau pasiekiama kiekvienam, o mirčių nuo klastingos ligos būtų kuo mažiau, naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu pokalbiu su profesoriumi, habilituotu mokslų daktaru, Nacionalinio vėžio instituto (NVI) gydytoju, krūtinės chirurgu Sauliumi Cicėnu.
„Norint užkirsti kelią šios onkologinės ligos plitimui ir anksti ją diagnozuoti – tada, kai yra patys didžiausi sėkmingo gydymo šansai – būtina daugiau dėmesio skirti profilaktikai. Būtent todėl kiekvienais metais <...> primename visuomenei apie šią klastingą ir, deja, kol kas sunkiai įveikiamą ligą“, – tąkart sakė profesorius.
Prof. habil. dr. S. Cicėnas taip pat tuo metu pastebėjo – ankstyvose stadijose plaučių vėžys paprastai nepasireiškia jokiais simptomais, tad dažniausiai yra diagnozuojamas profilaktinių patikrinimų metu arba atsitiktinai, tais atvejais, kai žmogus į medikus kreipiasi dėl kitų priežasčių.
Pažengusio ir vietiškai išplitusio plaučių vėžio simptomai yra kosulys, dusulys, skausmas krūtinės srityje, staiga sumažėjęs darbingumas, stipriai krentantis svoris, karščiavimas.
Nuo to, kokioje stadijoje plaučių vėžys diagnozuojamas, didele dalimi priklauso ir jo gydymo sėkmė.
„Geriausios prognozės yra tuomet, kai liga diagnozuojama ankstyvosiose stadijose, kol jokie simptomai dar nepasireiškė. Pritaikius chirurginį gydymą – rezekciją, pašalinus limfmazgius ir juos ištyrus, yra pasiekiami geriausi rezultatai. Deja, Lietuvoje maždaug 80 proc. onkologinių susirgimų diagnozuojama vėlyvose stadijose.
Tokiais atvejais išplitusiam plaučių vėžiui gydyti taikomi skirtingi būdai, tačiau jie ligos neišgydo, tik gali atitolinti jos progresavimą, palengvinti simptomus“, – konstatavo gydytojas onkologas.
