Karalienė Camilla išgyvena skaudžią netektį

Jilly Cooper buvo viena mylimiausių Didžiosios Britanijos rašytojų, o su karaliene Camilla jas siejo ilgametė draugystė, rašoma express.co.uk.
Praėjusį mėnesį jos dar kartu leido laiką Čatsvorto rūmuose, kur vyko Karalienės skaitymo festivalis – literatūrinis renginys, kurį globoja pati Camilla.
Po rašytojos mirties velionės vaikai Felix ir Emily išplatino jautrų pareiškimą:
„Mama buvo šviesulys mūsų visų gyvenimuose. Jos meilė šeimai ir draugams buvo beribė. Netikėta jos mirtis mus sukrėtė. Didžiuojamės viskuo, ką ji pasiekė, ir negalime įsivaizduoti gyvenimo be jos užkrečiančios šypsenos ir juoko.“
Šilta karalienės ir knygų autorės draugystė
Karalienė Camilla buvo didelė Jilly Cooper kūrybos gerbėja. Įdomu tai, kad rašytoja netgi vieną savo personažų sukūrė pagal Camillos buvusį vyrą – Andrew Parkerį Bowlesą.
Jis tapo įkvėpimu jos populiariam romanui „Rivals“, kurio pagrindu vėliau buvo sukurtas „Disney+“ televizijos serialas.
Teigiama, kad Camilla labai mėgo šį serialą ir dar prieš oficialią premjerą gavo išankstinę jo kopiją.
Pernai Jilly Cooper buvo suteiktas Damos titulas už nuopelnus literatūrai ir labdaringai veiklai. Tuomet ji pasakojo, kad buvo tiesiog apipilta sveikinimo laiškais ir atvirukais – tarp jų buvo ir šiltas linkėjimas iš pačios karalienės.
„Vienas iš mano mėgstamiausių sveikinimų buvo graži atvirutė nuo karalienės Camillos“, – tuomet sakė rašytoja.
„Taip pat sulaukiau malonaus skambučio iš jos buvusio vyro, brigados generolo Andrew Parkerio Bowleso, kuris man padėjo rašyti daugelį mano knygų. Ir, žinoma, brangiosios Dame Joannos Lumley, kuri kadaise vaidino pagal mano kūrinį kurtame seriale.“
