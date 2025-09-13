Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Meilės istorijos

Paviešino, kaip karalienė Camilla atrodė jaunystėje: atpažintų ne visi

2025-09-13 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 16:30

Prieš tapdama karaliene, Camilla buvo gyvybinga jauna moteris – aštraus proto, mylėjusi žirgus ir natūraliai sužavėjusi tuometinį princą Čarlzą. Tačiau retas žino, kaip ji atrodė jaunystėje, o paviešinus nuotrauką ne vienas nustebo.

Karalienė Camilla (nuotr. SCANPIX)
27

Prieš tapdama karaliene, Camilla buvo gyvybinga jauna moteris – aštraus proto, mylėjusi žirgus ir natūraliai sužavėjusi tuometinį princą Čarlzą. Tačiau retas žino, kaip ji atrodė jaunystėje, o paviešinus nuotrauką ne vienas nustebo.

REKLAMA
0

Karalienė Camilla bėgant metams mažai keitėsi, tekantį laiką išduoda tik atsirandančios naujos raukšlės, tačiau ji neprarado savo žavesio, kurį turėjo būdama dar visai mažas vaikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karalienės Camillos pokyčiai bėgant metams
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalienės Camillos pokyčiai bėgant metams

Parodė, kaip karalienė Camilla atrodė jaunystėje

Prieinamų nuotraukų iš Camillos vaikystės ar jaunystės nėra daug – ji į žurnalistų akiratį pateko jau gerokai vėliau, pasklidus kalboms apie jos santykius su dabartiniu karaliumi Karoliu III.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik, yra keletas nuotraukų, kurioje ji – dar visai vaikas. Pavyzdžiui, viena jų padaryta 1952 metais. Joje Camillai vos ketveri, kadrui ji pozuoja su savo jaunesniąja seserimi Annabel, su kuria buvo pamergės Dianos du Cane ir Donaldo Campbello vestuvėse.

REKLAMA

Pažvelkime į Camillos gyvenimo istoriją. Gerokai dar prieš jų santuoką 2005-aisiais, Camillos ir Čarlzo meilės istorija prasidėjo polo rungtynėse Vindzoro Didžiajame parke septintajame dešimtmetyje. Juos supažindino bendras draugas Lucia Santa Cruz.

Nors kai kurie šaltiniai teigė, kad Camilla juokais ištarė: „Mano prosenelė buvo tavo promočiutės meilužė, žinojai?“, karališkosios istorijos tyrinėtojai patvirtino, jog tikrąją kibirkštį įžiebė kur kas paprastesni dalykai: panašus humoro jausmas, lengvai vystęsis pokalbis ir komfortas būnant šalia.

REKLAMA
REKLAMA

Pora netrukus pradėjo susitikinėti, bet likimas ir Karališkasis jūsų laivynas išsiuntė Čarlzą į jūrą. Kai jis grįžo, Camilla jau buvo susituokusi su kitu vyru, rašo the-sun.com.

Karalienės Camillos ir karaliaus Karolio III meilės istorija

1973 m. liepą Camilla ištekėjo už kavalerijos karininko Andrew Parkerio Bowleso, šiai santuokai pritarė abi šeimos. Nors tapo žmona ir mama, augino du vaikus, Tomą ir Laurą, Camilla su Čarlzu išliko itin artima. Jie buvo tokie artimi, kad Čarlzas tapo Tomo krikštatėviu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmojoje santuokoje ji mėgavosi ne tik šeimos kūrimu, bet ir kelionėmis, o čia nevengdavo ir žalingų įpročių – rūkydavo. Pranešama, kad Camilla metė rūkyti dar prieš ištekėdama už princo 2005-aisiais.

Pirmąkart kartu viešumoje Camilla ir Čarlzas pasirodė 1999 m. (su pirmuoju vyru Camilla išsiskyrė 1994-aisiais). Jie paliko Camillos sesers gimtadienio šventę „The Ritz“ viešbutyje, kur jų laukė daugiau nei 150 fotografų.

REKLAMA

Ir požiūris į juos visuomenėje ėmė keistis. Jie susituokė 2005 m., iškėlė mažą civilinę ceremoniją Vindzoro rotušėje, ir požiūris į Camillą pamažu tapo palankesnis, nors ne vieną piktino faktas, kad tuometinis princas Čarlzas, dar būdamas santuokoje su princese Diana, susitikinėjo jai už nugaros.

O 2023 m. gegužės 6 d. Camillos gyvenime įvyko dar vienas svarbus įvykis – ji buvo karūnuota karaliene konsorte šalia savo vyro istorinės ceremonijos metu.

REKLAMA

Dabar, žinoma kaip karalienė Camilla, ji yra viena iš ilgaamžiškiausių karališkosios šeimos figūrų – moteris, ištvėrusi dešimtmečius trukusį žeminimą, kad galėtų būti su mylimu vyru.

2025 m. liepos 17 d. Camilla atšventė 78-ąjį gimtadienį ir toliau aktyviai tęsia karališkąsias pareigas, daug kur keliauja kartu su savo vyru.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų