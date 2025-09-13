Paviešino, kaip karalienė Camilla atrodė jaunystėje: atpažintų ne visi

Karalienė Camilla bėgant metams mažai keitėsi, tekantį laiką išduoda tik atsirandančios naujos raukšlės, tačiau ji neprarado savo žavesio, kurį turėjo būdama dar visai mažas vaikas.
Parodė, kaip karalienė Camilla atrodė jaunystėje
Prieinamų nuotraukų iš Camillos vaikystės ar jaunystės nėra daug – ji į žurnalistų akiratį pateko jau gerokai vėliau, pasklidus kalboms apie jos santykius su dabartiniu karaliumi Karoliu III.
Vis tik, yra keletas nuotraukų, kurioje ji – dar visai vaikas. Pavyzdžiui, viena jų padaryta 1952 metais. Joje Camillai vos ketveri, kadrui ji pozuoja su savo jaunesniąja seserimi Annabel, su kuria buvo pamergės Dianos du Cane ir Donaldo Campbello vestuvėse.
Pažvelkime į Camillos gyvenimo istoriją. Gerokai dar prieš jų santuoką 2005-aisiais, Camillos ir Čarlzo meilės istorija prasidėjo polo rungtynėse Vindzoro Didžiajame parke septintajame dešimtmetyje. Juos supažindino bendras draugas Lucia Santa Cruz.
Nors kai kurie šaltiniai teigė, kad Camilla juokais ištarė: „Mano prosenelė buvo tavo promočiutės meilužė, žinojai?“, karališkosios istorijos tyrinėtojai patvirtino, jog tikrąją kibirkštį įžiebė kur kas paprastesni dalykai: panašus humoro jausmas, lengvai vystęsis pokalbis ir komfortas būnant šalia.
Pora netrukus pradėjo susitikinėti, bet likimas ir Karališkasis jūsų laivynas išsiuntė Čarlzą į jūrą. Kai jis grįžo, Camilla jau buvo susituokusi su kitu vyru, rašo the-sun.com.
Karalienės Camillos ir karaliaus Karolio III meilės istorija
1973 m. liepą Camilla ištekėjo už kavalerijos karininko Andrew Parkerio Bowleso, šiai santuokai pritarė abi šeimos. Nors tapo žmona ir mama, augino du vaikus, Tomą ir Laurą, Camilla su Čarlzu išliko itin artima. Jie buvo tokie artimi, kad Čarlzas tapo Tomo krikštatėviu.
Pirmojoje santuokoje ji mėgavosi ne tik šeimos kūrimu, bet ir kelionėmis, o čia nevengdavo ir žalingų įpročių – rūkydavo. Pranešama, kad Camilla metė rūkyti dar prieš ištekėdama už princo 2005-aisiais.
Pirmąkart kartu viešumoje Camilla ir Čarlzas pasirodė 1999 m. (su pirmuoju vyru Camilla išsiskyrė 1994-aisiais). Jie paliko Camillos sesers gimtadienio šventę „The Ritz“ viešbutyje, kur jų laukė daugiau nei 150 fotografų.
Ir požiūris į juos visuomenėje ėmė keistis. Jie susituokė 2005 m., iškėlė mažą civilinę ceremoniją Vindzoro rotušėje, ir požiūris į Camillą pamažu tapo palankesnis, nors ne vieną piktino faktas, kad tuometinis princas Čarlzas, dar būdamas santuokoje su princese Diana, susitikinėjo jai už nugaros.
O 2023 m. gegužės 6 d. Camillos gyvenime įvyko dar vienas svarbus įvykis – ji buvo karūnuota karaliene konsorte šalia savo vyro istorinės ceremonijos metu.
Dabar, žinoma kaip karalienė Camilla, ji yra viena iš ilgaamžiškiausių karališkosios šeimos figūrų – moteris, ištvėrusi dešimtmečius trukusį žeminimą, kad galėtų būti su mylimu vyru.
2025 m. liepos 17 d. Camilla atšventė 78-ąjį gimtadienį ir toliau aktyviai tęsia karališkąsias pareigas, daug kur keliauja kartu su savo vyru.
