TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo šokiruojantis faktas apie karalienę Camillą: iki šiol tai buvo nutylėta

2025-09-01 19:40 / šaltinis: BNS
2025-09-01 19:40

Britų karalienė Camilla dar būdama paauglė pasipriešino priekabiautojui nusiavusi batą ir juo keliskart trenkusi jam per tarpukojį, rašoma naujoje knygoje apie karališkąją Jungtinės Karalystės šeimą.

Britų karalienė Camilla dar būdama paauglė pasipriešino priekabiautojui nusiavusi batą ir juo keliskart trenkusi jam per tarpukojį, rašoma naujoje knygoje apie karališkąją Jungtinės Karalystės šeimą.

Buvusio karališkosios šeimos korespondento iš laikraščio „The Times of London“ Valentine'o Low knygoje „Power and the Palace“ atpasakojama istorija, kai septintajame praeito amžiaus dešimtmetyje Camilla traukiniu keliavo į Londono Padingtono stotį, o šalia jos sėdėjęs vyriškis ištiesė ranką ir bandė ją paliesti.

Paaiškėjo šokiruojantis faktas apie karalienę Camillą

Šią istoriją karalienė papasakojo ir buvusiam premjerui Borisui Johnsonui, kai šis buvo Londono meras.

„Camilla pasakė: „Dariau tai, ką man sakė mama, nusiėmiau batą ir kulniuku jam sudaviau per riešutus", valstybinei žiniasklaidai BBC teigė V. Low.

„Kai ji atvyko į Padingtoną – ir čia yra svarbi istorijos detalė, – ji rado uniformuotą pareigūną ir perdavė jam tai, kas nutiko, o vyras buvo sulaikytas. (...) Ji pasielgė atsakingai“, – pridūrė jis.

Istorija sulaukė britų žiniasklaidos dėmesio pirmadienį: „Daily Telegraph“ antraštė paprastai nusakė, jog „Karalienė pasipriešino seksualiniam užpuolikui“, o „The Sun“ bulvariniu stiliumi bylojo, jog „Camilla iškrypėliui talžė tarpukojį“.

Kad ir kaip pateikta, ši istorija sustiprina karalienės, kaip tvirtos ir ryžtingos moters, įvaizdį.

Istoriją V. Low išgirdo iš buvusio B. Johnsono komandos nario, kuris manė, jog šis incidentas yra viena iš Camillos stiprios paramos labdaroms, dirbančioms su šeimyninio smurto aukomis, priežasčių. Karalienė vengia apie tai kalbėti dėl to, nes jos patirtis, nors ir nemaloni, nėra tokia siaubinga kaip kitų moterų ir mergaičių, teigė autorius.

„Ji nenorėjo pritraukti dėmesio sau kitų (moterų) kančių sąskaita“, – tvirtino jis.

Bakingamo rūmai atsisakė komentuoti.

„Valdžia ir rūmai“ pasirodys kiek vėliau šį mėnesį. Knyga, kuri aprašo santykį tarp monarchijos bei JK politinių vadovų, jau sulaukė nemažai dėmesio.

„The Times of London“ paviešino knygos ištraukas, kurios perša mintį, jog velionė karalienė Elžbieta II prieštaravo sprendimui pasitraukti iš Europos Sąjungos. 

