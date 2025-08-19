Prie karališkųjų rūmų išvydo kraują stingdantį vaizdą: kiti bėgtų neatsisukdami

Žvėris buvo pastebėtas medžiojantis lapę šalia karališkųjų rūmų, o liudininkė tvirtino, kad jos trys šunys jį pabaidė. Anksčiau juoda pantera buvo pastebėta gegužę netoli M greitkelio, rašo mirror.co.uk.
Netoli karališkųjų rūmų pastebėta pantera
Didžiųjų kačių ekspertas Rickas Minteris, vedantis tinklalaidę, kuriuoje pasakoja apie tokius susidūrimus, tiria šiuos atvejus. Jis atskleidė:
„Šunį vedžiojusi moteris netoli Tetberio matė, kaip juoda pantera prieblandoje vaikėsi lapę. Jos trys dideli šunys buvo su pavadėliais, bet jie išgąsdino katę, kuri pabėgo, o lapė ištrūko iš spąstų ir pasitraukė, laikėsi arti moters ir jos šunų, tarsi norėdama draugijos, kad ją saugiai palydėtų.“
Rickas taip pat pasidalijo informacija apie panašų atvejį, kuris užfiksuotas į šiaurę nuo Stroudo, Glosteršyre, kur pantera pastebėta sekiojanti elnius. Jis pažymėjo, kad liudininkė „pastebėjo kitokios kailio spalvos gyvūną“, pranešė „Daily Star“.
Be to, Rickas aiškinosi ir M5 atvejį, sakydamas, kad vietos ūkininkas pranešė apie tai. Jis teigė:
„Gegužę vairuotojas sakė matęs juodą panterą, slankiojančią krūmynuose prie M5 greitkelio pakraščių pietų Glosteršyre.
Aiškdamasis toliau, sužinojau, kad kaimyninis ūkis tame pačiame taške pranešė, kad jų galvijai buvo neramūs kelias dienas ir elgėsi nervingai.“
Rickas parengė parodą – „Britanijos žvėrių atvaizdai: britų didžiųjų kačių menas“ – Glosterio „Nature in Art“ galerijoje, kuri veiks iki penktadienio.
Jis pridūrė: „Neabejotina, kad daugiausia jųatsiranda iš paliktų trofėjinių augintinių, bet dabar, regis, jos tampa ekosistemos plėšrūnais. Be kita ko, parodoje pristatomi didžiųjų kačių mitybos įpročiai – natūralus grobis, pavyzdžiui, elniai, su dantų žymėmis ant kaulų kaip įrodymu.“
Šių metų pradžioje pranešta, kad, kaip manoma, didžioji katė tykojo ir netoli Edo Sheerano namų užmiestyje. „Perfect“ dainininkas gyvena atokiame dvare su žmona Cherry Seaborn ir jų dviem dukromis.
Tąkart į panterą panašus gyvūnas buvo pastebėtas kaimiškoje vietovėje mažiau nei už 8 kilometrų nuo jo namų valdos. Vietos gyventojas jį pastebėjo ir nufotografavo savo mobiliuoju telefonu.
Gyvūnas buvo pastebėtas Eye miestelyje, į šiaurę nuo Ipsvičo, Safolke. Mattas SAlusbury, kuris veda „Big Cats of Suffolk“ svetainę, sakė:
„Liudininkas man pasakojo matęs didelį juodą gyvūną, vaikščiojusį pirmyn ir atgal palei medžius lauko gale už jų sodo. Atstumas nuo jų iki gyvūno, kai jis buvo nufotografuotas, buvo vos kelios minutės pėsčiomis. Jie stebėjo jį ilgiau nei penkias minutes, kol gyvūnas sujudėjo.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!