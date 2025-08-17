Paaiškėjo tikrieji princų Williamo ir Harry santykiai

Kaip pasakoja pora, rūmai paskelbė bendrą pranešimą jų vardu, nors Harry tam nepritarė. Jų teigimu, tai buvo melas, skirtas apsaugoti Williamą, o jie patys tokios pagalbos iš institucijos niekada nesulaukė.
Ši istorija – dar viena detalė iš skandalingos „Netflix“ dokumentinės serijos „Harry ir Meghan“, kurioje buvę karališkosios šeimos nariai atvirai kalba apie patirtą spaudimą ir santykių su šeima žlugimą.
Pastaruoju metu pasirodė ir žinių apie slaptą taikos viršūnių susitikimą Londone, tačiau ekspertai pabrėžia – kelias į susitaikymą dar ilgas, rašoma themirror.co.uk.
Broliai iš artimų sąjungininkų – į priešingas barikadų puses
Po tėvų santuokos žlugimo ir princesės Dianos mirties, Williamas ir Harry buvo itin artimi, vienas kitą palaikė sunkiausiais gyvenimo momentais. Tačiau šiandien jų santykius gaubia gili nesantaika, o atotrūkis, anot Harry, susiformavo po to, kai jis vedė Meghan Markle.
Pora sunkiai prisitaikė prie karališkojo gyvenimo taisyklių ir galiausiai pasitraukė iš oficialių pareigų.
„Manau, liūdniausia buvo tai, kad tarp manęs ir mano brolio atsirado atotrūkis, dėl kurio jis dabar yra institucijos pusėje.
Tai jo paveldėjimas, todėl tam tikru mastu jam jau įsišaknijusi mintis, kad dalis jo atsakomybės yra šios institucijos išlikimas ir tęstinumas“, – sakė princas Harry.
Harry teigimu, lūžio tašku tapo momentas, kai rūmai paskelbė bendrą pareiškimą jo ir Williamo vardu, paneigiantį kalbas, kad Williamas išvarė Saseksus iš šeimos.
„Aš negalėjau tuo patikėti. Niekas neprašė mano leidimo pasirašyti tokį pareiškimą. Aš paskambinau Meghan ir jai apie tai papasakojau, o ji pravirko, nes per keturias valandas jie buvo pasiruošę meluoti, kad apsaugotų mano brolį, bet trejus metus niekada nebuvo pasiruošę pasakyti tiesos, kad apsaugotų mus“, – atviravo jis.
Slaptas taikos susitikimas Londone
Praėjusį mėnesį, kaip pranešama, karaliaus Karolio III ir Harry vyresnieji padėjėjai surengė slaptą susitikimą Londone – pirmą reikšmingą žingsnį galimo susitaikymo link.
„Mail on Sunday“ atskleidė, kad į jį atvyko Harry komunikacijos vadovė Meredith Maines, karaliaus komunikacijos sekretorius Tobynas Andreae ir Saseksų viešųjų ryšių komandos vadovas Liamas Maguire.
„Priešakyje dar ilgas kelias, bet pirmą kartą per metus atidarytas komunikacijos kanalas. Nebuvo jokios oficialios darbotvarkės, tik neformalūs gėrimai“, – leidiniui sakė šaltinis.
Williamas broliui atleisti nepasiruošęs?
Nors princo Williamo komanda į susitikimą nebuvo pakviesta, karališkosios šeimos ekspertai teigia, kad jis greičiausiai turėjo netiesioginį vaidmenį.
„Karalius niekada nebūtų ėmęsis šių veiksmų be Williamo paramos ir supratimo. Williamas ir Kate yra monarchijos ateitis“, – „Mail Online“ teigė komentatorius Richardas Fitzwilliamsas.
Vis dėlto karališkasis autorius Philas Dampieris mano, kad Williamas nėra linkęs atnaujinti artimų ryšių:
„Karalius labiau nori susitaikyti nei Williamas, kuris, mano manymu, niekada nebebus artimas su savo broliu.“
Rugsėjį Harry planuoja grįžti į Jungtinę Karalystę dėl „WellChild“ renginių, tačiau ekspertai pastebi – nors tai galėtų būti proga susitikti su tėvu po 18 mėnesių pertraukos, jokių planų susitikti su kol kas nėra.
