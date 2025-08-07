Iš karaliaus – netikėtumas: nustebino visus

Karalius Karolis vakar netikėtai apsilankė RAF Lossiemouth bazėje Morėjaus regione, šiaurės Škotijoje, prieš karališkosios šeimos tradicines vasaros atostogas Balmorale, rašo mirror.co.uk.
Jis dalyvavo 42-osios (torpedinių bombonešių) eskadrilės iškilmingoje rikiuotėje ir pasakė įkvepiančią kalbą, kurioje dėkojo kariškiams bei jų šeimoms už ištikimą tarnybą ir pasiaukojimą.
Pagerbimas artėjant VJ dienai
Atvykęs sraigtasparniu ir pasitiktas orkestro, grojančio „Dieve, saugok karalių“, monarchas kalboje paminėjo artėjančią VJ dieną (pergalės prieš Japoniją dieną), kuri minima rugpjūčio 15 d. Jis taip pat padėkojo šeimoms už jų „palaikymą ir supratimą“, pabrėždamas, kad tai esą esminiai Karališkųjų oro pajėgų sėkmei.
Jis sakė:
„Likusi vos savaitė iki VJ dienos – tai tinkamas metas prisiminti, kad jūsų lakūnai viso Birmos kampanijos metu skraidė Blenheim bombonešiais ir Republic Thunderbolt lėktuvais.“
„Šiandien taip pat pripažįstame svarbų vaidmenį, kurį atlieka jūsų šeimos ir draugai – džiaugiuosi, kad kai kurie jų galėjo prisijungti ir šiandien. Jų nepajudinamas palaikymas yra pamatas, ant kurio kuriama šios eskadrilės sėkmė.
Būtent jų padrąsinimas ir supratimas leidžia jums visiškai atsidėti tarnybai. Valstybės vardu galiu tik išreikšti nuoširdžią padėką visoms šeimoms už jūsų aukas ir stiprybę, kurią suteikiate.“
Bendradarbiavimas su NATO partneriais
Karalius taip pat pagyrė eskadrilės darbuotojų „atsidavimą, profesionalumą ir įgūdžius“ ir pridūrė:
„Šios eskadrilės veikla ne tik užtikrina Karališkųjų oro pajėgų operatyvinį pasirengimą, bet ir stiprina ryšius su NATO partneriais, tarp kurių – Kanada ir Norvegija.“
„Suteikdami pasaulinio lygio mokymus mūsų sąjungininkams, prisidedate prie bendro įsipareigojimo taikai, saugumui ir bendradarbiavimui visame pasaulyje.“
Karališkasis apsilankymas ir susitikimai
Karalius Karolis dar kartą įteikė eskadrilei vėliavą, kuri anksčiau buvo pašventinta kunigo, meldusio už kariuomenę, jų šeimas bei monarchą.
Vėliau Karoliui buvo surengta ekskursija po eskadrilės pastatus ir „Poseidono“ angarą. Jis taip pat apžiūrėjo daugiafunkcinį jūrinį patruliavimo orlaivį ir susitiko su įgula, kuri pademonstravo pažangias technologijas, skirtas taikinių aptikimui, identifikavimui ir stebėjimui. Šios technologijos dar šiemet bus pradėtos naudoti Norvegijoje, Kanadoje ir Vokietijoje.
Bendruomenės projektai ir šilti gestai
Karalius taip pat susitiko su Typhoon naikintuvų sparno nariais, aukščiausiais vadovais bei bendruomenės atstovais, įskaitant vaikus iš „Airplay“ jaunimo paramos programos ir jų šeimas, gyvenančias netoli RAF bazės.
Be to, jis susitiko su bendruomenių projektų atstovais, tarp kurių – pagalbos programos karių, išsiųstų į užsienį, šeimoms, ir iniciatyva sodinti eglutes smėlio kopose Lossiemouth paplūdimyje.
Galiausiai Karaliui buvo įteikta skintų gėlių puokštė nuo jauno gerbėjo iš minios.
