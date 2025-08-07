Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Iš karaliaus – netikėtumas: nustebino visus

2025-08-07 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 10:20

Karalius Karolis III apsilankė pagrindinėje Škotijos Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazėje, kur stebėjo specialų oro pasirodymą ir padėkojo atsidavusioms karių šeimoms už jų tarnybą ir aukas.

Karalius Karolis III RAF bazėje, Škotijoje (nuotr. SCANPIX)

Karalius Karolis III apsilankė pagrindinėje Škotijos Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazėje, kur stebėjo specialų oro pasirodymą ir padėkojo atsidavusioms karių šeimoms už jų tarnybą ir aukas.

REKLAMA
0

Karalius Karolis vakar netikėtai apsilankė RAF Lossiemouth bazėje Morėjaus regione, šiaurės Škotijoje, prieš karališkosios šeimos tradicines vasaros atostogas Balmorale, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis dalyvavo 42-osios (torpedinių bombonešių) eskadrilės iškilmingoje rikiuotėje ir pasakė įkvepiančią kalbą, kurioje dėkojo kariškiams bei jų šeimoms už ištikimą tarnybą ir pasiaukojimą.

REKLAMA
REKLAMA

Pagerbimas artėjant VJ dienai

Atvykęs sraigtasparniu ir pasitiktas orkestro, grojančio „Dieve, saugok karalių“, monarchas kalboje paminėjo artėjančią VJ dieną (pergalės prieš Japoniją dieną), kuri minima rugpjūčio 15 d. Jis taip pat padėkojo šeimoms už jų „palaikymą ir supratimą“, pabrėždamas, kad tai esą esminiai Karališkųjų oro pajėgų sėkmei.

REKLAMA

Jis sakė:

„Likusi vos savaitė iki VJ dienos – tai tinkamas metas prisiminti, kad jūsų lakūnai viso Birmos kampanijos metu skraidė Blenheim bombonešiais ir Republic Thunderbolt lėktuvais.“

„Šiandien taip pat pripažįstame svarbų vaidmenį, kurį atlieka jūsų šeimos ir draugai – džiaugiuosi, kad kai kurie jų galėjo prisijungti ir šiandien. Jų nepajudinamas palaikymas yra pamatas, ant kurio kuriama šios eskadrilės sėkmė.

REKLAMA
REKLAMA

Būtent jų padrąsinimas ir supratimas leidžia jums visiškai atsidėti tarnybai. Valstybės vardu galiu tik išreikšti nuoširdžią padėką visoms šeimoms už jūsų aukas ir stiprybę, kurią suteikiate.“

Bendradarbiavimas su NATO partneriais

Karalius taip pat pagyrė eskadrilės darbuotojų „atsidavimą, profesionalumą ir įgūdžius“ ir pridūrė:

„Šios eskadrilės veikla ne tik užtikrina Karališkųjų oro pajėgų operatyvinį pasirengimą, bet ir stiprina ryšius su NATO partneriais, tarp kurių – Kanada ir Norvegija.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Suteikdami pasaulinio lygio mokymus mūsų sąjungininkams, prisidedate prie bendro įsipareigojimo taikai, saugumui ir bendradarbiavimui visame pasaulyje.“

Karališkasis apsilankymas ir susitikimai

Karalius Karolis dar kartą įteikė eskadrilei vėliavą, kuri anksčiau buvo pašventinta kunigo, meldusio už kariuomenę, jų šeimas bei monarchą.

REKLAMA

Vėliau Karoliui buvo surengta ekskursija po eskadrilės pastatus ir „Poseidono“ angarą. Jis taip pat apžiūrėjo daugiafunkcinį jūrinį patruliavimo orlaivį ir susitiko su įgula, kuri pademonstravo pažangias technologijas, skirtas taikinių aptikimui, identifikavimui ir stebėjimui. Šios technologijos dar šiemet bus pradėtos naudoti Norvegijoje, Kanadoje ir Vokietijoje.

REKLAMA

Bendruomenės projektai ir šilti gestai

Karalius taip pat susitiko su Typhoon naikintuvų sparno nariais, aukščiausiais vadovais bei bendruomenės atstovais, įskaitant vaikus iš „Airplay“ jaunimo paramos programos ir jų šeimas, gyvenančias netoli RAF bazės.

Be to, jis susitiko su bendruomenių projektų atstovais, tarp kurių – pagalbos programos karių, išsiųstų į užsienį, šeimoms, ir iniciatyva sodinti eglutes smėlio kopose Lossiemouth paplūdimyje.

Galiausiai Karaliui buvo įteikta skintų gėlių puokštė nuo jauno gerbėjo iš minios.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų