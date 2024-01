Pamatykite: drugelių karalystėje žiemoja įspūdingieji monarchai

Milijonai drugių monarchų plasnoja centrinės Meksikos miškų padangėje. Drugių čia tiek daug, kad atrodo, jog jais aplipę medžiai žydi oranžine spalva. Atskridę iš Kanados ir Jungtinių Valstijų, monarchai čia žiemoja ir, žinoma, ilsisi, įveikę maždaug 3000 kilometrų.

Įdomu tai, kad šie drugiai gali skristi net 45 kilometrų per valandą greičiu. Ir nors dažniausiai migruojantys monarchai per dieną nuskrenda iki 150 kilometrų, yra ir tokių rekordininkų, kurie per dieną įveikia virš 400 kilometrų.

Tai – vienintelė vieta Žemėje, kur nuo lapkričio galima išvysti tokius vaizdus, tačiau šiomis dienomis į šį net 13 hektarų užimantį draustinį skuba dar daugiau jais pasigrožėti norinčių žmonių, mat jau netrukus monarchai ir vėl skleis sparnus savo didžiajai kelionei namo.

