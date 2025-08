Paaiškėjo apie karališkosios šeimos narės milijonines skolas: giminė negalėjo patikėti

Teigiama, kad Sarah Ferguson, dar žinoma kaip Fergie, švaistėsi pinigais samdydama personalą, atostogaudama, rengdama vakarėlius ir pirkdama gėles, visiškai nesirūpindama sąskaitų apmokėjimu santuokos su princu Andrew laikotarpiu.

Prakalbo apie karališkos šeimos narės skolas

Kunigaikštienė, kuri su princu Andrew buvo susituokusi nuo 1986 iki 1996 metų, buvo finansiškai išgelbėta „ne vieną kartą“, teigia žinomas istorikas Andrew Lownie. Vienas tokių atvejų įvyko 1994 m. balandį, kai bankas „Coutts“ „pareikalavo 500 tūkst. svarų (apie 574 tūkst. eurų) per 14 dienų“.

Biografija „Entitled: The Rise and Fall of the Yorks“ pateikia pribloškiantį žvilgsnį į kunigaikščio ir kunigaikštienės „hedonistinį gyvenimą, prieštaringas draugystes ir slaptus pinigų uždirbimo būdus“, rašo mirror.co.uk.

Remiantis ketverių metų tyrimu ir šimtais interviu, A. Lownie teigia, kad S. Ferguson gyvenimas karališkoje šeimoje buvo „pažymėtas ambicijomis ir finansiniu neatsakingumu“.

Kunigaikštienė esą išleido šimtus tūkstančių svarų karališkajam personalui, užsienio vilų nuomai ir apsaugai savo dukroms Eugenie ir Beatrice.

A. Lownie rašo: „Gyvybinga raudonplaukė iš pradžių buvo vertinama kaip gaivaus oro gūsis, kai 1986-aisiais susituokė, tačiau vėliau dėl savo karališko statuso išnaudojimo pinigų uždirbimui ji, kaip ir buvęs sutuoktinis, tapo stipriai nublankusia figūra.“

Nepaisant virtinės nesėkmingų verslo projektų, dažnai paremtų karališkais ryšiais – įskaitant jos vardą naudojusį senelių namų tinklą, kuris bankrutavo – 1994 m. S. Ferguson, kaip pranešama, buvo įsiskolinusi daugiau nei 3,7 mln. svarų (apie 4,25 mln. eurų).

A. Lownie rašo, kad „ji turėjo gauti banko leidimą net kukliems čekiams išrašyti. Tačiau net ir tada, pasak vieno jos darbuotojo, ji visada tikėjo, kad už kampo laukia „geras sandoris“, kuris išspręs visas jos problemas.“

Pasak autoriaus, parašiusio kelias knygas apie karališkąją šeimą, įskaitant apie princą Philipą, jo dėdę lordą Mountbatteną ir karalių Edvardą VIII, Fergie išgarsėjo milžiniškomis skolomis parduotuvėms, tokioms kaip „Harrods“, kuriose ji nesumokėdavo.

A. Lownie rašo: „Ji taip pat rasdavo „būdų ir priemonių apeiti savo finansinius apribojimus“. Pavyzdžiui, Mohamedas Al-Fayedas, „Harrods“ savininkas, niekada nereikalavo jos apmokėti sąskaitos – šia praktika ji naudojosi ir kitur.

Vienas buvęs darbuotojas pasakojo: „Šios sąskaitos tiesiog niekada nebūna apmokamos. Parduotuvės nesiskundžia – dėl to, kas ji yra, arba anksčiau bent jau nesiskųsdavo.“

Viename laikraščio straipsnyje jos buvęs mylimasis ir finansinis patarėjas Johnas Bryanas atskleidė, kad Fergie metinės išlaidos siekė apie 860 tūkst. svarų (apie 988 tūkst. eurų): 300 tūkst. svarų (apie 345 tūkst. eurų) – personalui, 150 tūkst. (apie 173 tūkst. eurų) – dovanoms, 50 tūkst. (apie 57,5 tūkst. eurų) – gėlėms, 50 tūkst. (apie 57,5 tūkst. eurų) – vakarėliams, 150 tūkst. (apie 173 tūkst. eurų) – kelionėms, 100 tūkst. (apie 115 tūkst. eurų) – drabužiams.

Pinigus skolindavosi iš draugų, tačiau grąžindavo ne viską

Skandalinga knyga taip pat atskleidžia, kad draugai skolindavo kunigaikštienei pinigus, kurių dažnai taip ir neatgaudavo. Teigiama, kad vienas žmogus, paskolinęs jai 100 tūkst. svarų atostogoms Pietų Prancūzijoje, pagrasino ją paduoti į Aukštąjį teismą, kai ji grąžino tik 5 tūkst., aiškindama, kad likusi suma buvusi „dovana“.

Bakingamo rūmai 1996 m. po Jorko kunigaikščių skyrybų išplatino pranešimą: „Kunigaikštienės finansiniai reikalai daugiau nebepriklauso Jos Didenybės jurisdikcijai – tai reikalai, kuriuos Kunigaikštienė turi spręsti pati su savo bankininkais ir finansiniais patarėjais.“

Tačiau vėliau paaiškėjo dar daugiau finansinių nesklandumų – tūkstančiai neapmokėtų sąskaitų asmeniniams pirkėjams, velionės Karalienės pašto tarnybai, taip pat įtarimų dėl netvarkos jos labdaros fonde „The Sarah Ferguson Foundation“.

Po skyrybų kunigaikštienė įsitraukė į pelno siekimo projektus, pasinaudodama karališkais ryšiais. Tais pačiais metais ji tapo pirmąja karališkosios šeimos nare, reklamavusia produktą per televiziją – gavo 376 tūkst. svarų (maždaug 432 tūkst. eurų) už „Ocean Spray“ spanguolių gėrimo reklamą.

Gavusi avansą už memuarus ir šimtus tūkstančių svarų iš „WeightWatchers“, Fergie bandė padengti skolas, nors vis dar buvo skolinga 1,6 mln. svarų (apie 1,84 mln. eurų) mokesčių.

Atleistas personalo narys A. Lownie pasakojo, kad „godumas ir išlaidavimas lėmė kunigaikštienės finansinį žlugimą“.