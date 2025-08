Princesės Dianos slapta dukra save laikanti moteris įvykdė sunkų nusikaltimą: detalės sukrečia

Moteris, Habiba Naveed, teigė esanti Dianos ir Dodi Fayedo dukra. Buvusi Velso princesė Diana ir jos partneris Dodi žuvo per automobilio avariją Paryžiuje 1997 m. Diana su buvusiu Velso princu ir dabartiniu Jungtinės Karalystės karaliumi Charlesu turėjo du sūnus, princą Williamą ir princą Harry, pranešė portalas „Firstpost“.

Pasak prokurorų, Naveed nužudė savo nuomotoją, 72 metų advokatą Christopherį Browną, ir subadė jo katę.

Anot „The Telegraph“, Naveed prisipažino dėl Browno netyčinės žmogžudystės, subadydama jį į kaklą praėjusių metų rugpjūčio 15 d. arba anksčiau. Naveed taip pat teigė esanti Jėzus Kristus ir pasiųsta „pašalinti blogį iš pasaulio“, ir policijai pasakė, kad „velnias mane užpuolė praėjusią naktį ir aš laimėjau“.

