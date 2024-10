Apie rugsėjo 22d.

Rugsėjo 22-oji yra 265-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 266-oji. Iki metų pabaigos lieka 100 dienų.



Šią dieną švenčiama Baltų vienybės diena ir Rudens Lygiadienis. Baltų vienybės diena rugsėjo 22-oji pasirinkta dėl to, kad 1236 metais šią dieną įvyko Saulės mūšis, kuriame lietuvių pajėgos sumušė ir sunaikino Kalavijuočių ordiną, ilgus metus siaubusį baltų kraštus. Šis mūšis žymėjo didelio ir daug aukų pareikalavusio karo su krikščionių ordinais pabaigos pradžią. Lietuvoje ir Latvijoje Baltų vienybės dieną ant piliakalnių degamos ugnys, prisimenant seną tradiciją, kai liepsnų grandinė ant piliakalnių pranešdavo apie artėjantį puolimą ir leisdavo baltų pilims pasiruošti gynybai.



Rugsėjo 22-ąją taip pat minimas Rudens Lygiadienis – diena, kai Saulė atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo taškuose, todėl diena tampa lygi nakčiai. Nuo šios dienos prasideda astronominis ruduo. Baltų kraštuose šią dieną buvo įprasta švęsti derliaus nuėmimą ir ragauti specialiai šiai progai darytą alų.



Be to, 1921 metais rugsėjo 22 dieną Baltijos valstybės buvo priimtos į Tautų Sąjungą.