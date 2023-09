Šiandien – ypatinga diena: Budraityte ragina atlikti 1 veiksmą

Per lygiadienį reikia prisipilti vandens į kurią nors talpą, užtenka ir mažo kiekio, šaukštelio vandens ir nėra svarbu, iš kur jūs to vandens prisipilsite, gali būti ir iš krano ar net gi iš tualeto bakelio. Per lygiadienį vanduo virs struktūruotu ir šį koncentratą galėsite naudoti kaip vaistus iki pat Kalėdų.

Astrologė pataria, jei yra galimybė per lygiadienį pasigaminti ožkienos. Taip pat jei norite, kad jums sektųsi karjeroje, išsikepkite mėsos pyragą, jei norite turėti daug pinigų – daržovių pyragą su kopūstais, nes kopūsto lapai simbolizuoja pinigus. O lietuvių jau nuo senovės pamėgtas yra uogų ar vaisių pyragas, nes jis prišaukia meilę į namus.

Vaiva Budraitytė pataria prisipilti dubenėlį vandens ir pastatyti jį prie namų slenksčio ir laikyti jį iki kitos dienos vidurdienio.

Tuomet tą vandenį išpilti po medžiu ar ant pievos, nes jo negalima duoti nei gyvuliams, nei augalams, kadangi jis surenka visas neigiamas emocijas iš namų. Išpylus jį gamtoje, ji viską suvirškins, o jūsų namai liks švarūs.

„Lygiadienis yra derliaus šventė, todėl reikėtų padėkoti saulei, pasidžiaugti, kad esame gyvi, sveiki ir kad oras Lietuvoje yra geras“, – pataria astrologė.

Lietuvių tradicijos

Šių metų lygiadienio simbolis yra vilkas. Žmonės jau senovėje degindavo šiaudines skulptūras, šios tradicijos išliko ir iki šiol.

Per lygiadienį būdavo atliekami burtai. Vienas iš jų būdavo gyvulių aukojimas. Juos aukodavo poromis: vištą ir gaidį, ožką ir ožį.

Po to tradicijoje liko tik ožys, kai jį papjaudavo, gyvulio mėsą dėdavo po stalu ar namo kampuose tam, kad išvarytų dvasias, kaip soties ir apsaugos simbolį.

Ožio ragus žmonės kabindavo prie tvarto ar prieangyje, kaip apsaugą nuo apkalbų ar nuo nužiūrėjimo.