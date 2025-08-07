Princas Williamas nusibrėžė naują gyvenimo tikslą: štai koks jis

Princas Williamas įgyvendindamas savo projektą, skirtą benamiams, užmezgė naujus ryšius. Šios bendrystės tikslas yra padėti jauniems benamiams.
Velso princo Williamo penkerių metų trukmės projektu „Homewards“ tikimasi, kad benamystė Londone taps stipriai mažėjanti ir pradės nykti. Princas Williamas remia naujų namų statybą nepakankamai aprūpintoje Londono dalyje.
Princas Williamas įgyvendindamas savo projektą, skirtą benamiams, užmezgė naujus ryšius. Šios bendrystės tikslas yra padėti jauniems benamiams.
Turi kilnų tikslą
Penkerius metus truksiančio projekto „Homewards“ tikslas – siekti, kad benamystė Londone būtų nykstanti arba bent jau stipriai mažėjanti. Dabar Lambete, pietų Londone, bendradarbiaujant su Kornvalio kunigaikštyste ir labdaros organizacija Centrepoint, bus pastatyta 16 naujų namų.
Lambetas yra trečioji vietovė, kur bus pastatyti nauji būstai. Netrukus Lambete prasidės 16 naujų gyvenamųjų namų statybos, kurie bus skirti 18-25 metų jaunuoliams, tačiau reikės padengti nuomą.
Šiuos namus valdys labdaros organizacija „Centrepoint“, su kuria princas Williamas buvo susijęs didžiąją savo gyvenimo dalį. Ši labdaros organizajios prižiūrės gyvenimą naujai pastatytuose ir įrengtuose namuose. Namai bus perskirti į dvi dalis. Vieni skirti jau dirbantiems jaunuoliams, o kiti bus skirti tiems, kurie siekia įsidarbinti.
Vidutinė mėnesinė privataus būsto nuoma Lambeto mikro rajone siekia apie 3 tūkst. JAV dolerių, todėl jaunimui, bandančiam įsidarbinti arba tik pradėjusiems dirbti savo pirmąjį darbą, kuris galbūt nėra gerai apmokamas, įperkama būsto nuoma yra labai svarbi.
Labdaros organizacijos vyriausiasis vykdomasis direktoriu pareiškime teigė, kad „Centrepoint“ džiaugiasi galėdamas bendradarbiauti su kunigaikštyste ir vietos savivaldybe įgyvendinant būsto projektą, kad įrodytų, jog jaunimo benamystę įmanoma sunaikinti visam laikui.
„Centrepoint“ yra įsipareigojusi sunaikinti jaunimo benamystę Jungtinėje Karalystėj, o tai galima pasiekti tik bendromis pastangomis.
„Šiuo projektu pademonstruosime šio būsto modelio veiksmingumą ir, tikimės, įkvėpsime panašius sprendimus visoje šalyje, - teigė vadovas.
Velso princas ne kartą yra kalbėjęs, kad perimti kovos su jaunimo benamyste estafetę jį įkvėpė jo mirusios motinos, princesės Dianos, pavyzdys.
Pasisakė ir buvęs ministras pirmininkas
Liepos mėnesį, kai projektui sukako dveji metai, buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Gordonas Brownas pagyrė Williamą už tai, kad jis vadovauja šiai sričiai ir seka savo mirusios motinos pavyzdžiu.
„Manau, kad jis keičia žmonių požiūrį į benamystę ir į tai, ką galima su ja padaryti“, – tuomet sakė G. Brownas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!