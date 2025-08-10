Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šią karališkos šeimos narę vadina princesės Dianos antrininke: pamatykite patys

2025-08-10 12:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 12:55

Viena karališkosios šeimos narė yra tituluojama princesės Dianos antrininke. Tai – ledi Eliza Spencer, princesės Dianos dukterėčia, princų Williamo ir Harry pusseserė. Pranešus džiugią žinią apie sužadėtuves ir jai pasidalinus nuotraukomis gerbėjams pro akis nepraslydo jų panašumas.

Princesė Diana (nuotr. SCANPIX)
7

Viena karališkosios šeimos narė yra tituluojama princesės Dianos antrininke. Tai – ledi Eliza Spencer, princesės Dianos dukterėčia, princų Williamo ir Harry pusseserė. Pranešus džiugią žinią apie sužadėtuves ir jai pasidalinus nuotraukomis gerbėjams pro akis nepraslydo jų panašumas.

0

Prieš kurį laiką E. Spencer pasidalijo keliomis nuotraukomis, kuriose užfiksuota džiugi akimirka – jos ilgametis partneris Channingas Millerdas pasipiršo atostogų Graikijoje metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princesės Dianos dukterėčia ledi Eliza Spencer
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princesės Dianos dukterėčia ledi Eliza Spencer

Princesės Dianos dukterėčia pranešė džiugią žinią

Eliza, kuri yra tiek princo Williamo, tiek princo Harry pusseserė, paviešino džiugią naujieną „Instagram“ paskyroje ir parodė įspūdingą sužadėtuvių žiedą. Mylimasis jai pasipiršo Graikijos Santorinio saloje, rašo mirror.co.uk.

33-ejų moteris, kurios tėvas yra princesės Dianos brolis Charlesas Spenceris, jau dešimtmetį palaiko romantiškus santykius su Channingu, su kuriuo susipažino vakarienės metu Pietų Afrikoje.

Vienoje iš nuotraukų, kurios pasidalintos paskelbiant žinią apie sužadėtuves, Eliza apsikabinusi savo sužadėtinį demonstruoja žiedą su deimantais.

Kitoje nuotraukoje įamžintas momentas, kai Channingas priklaupė ant vieno kelio, o trečiojoje – romantiška vieta Santorinyje, kur įvyko piršlybos.

Tarp pirmųjų ją pasveikinusių buvo dvynė sesuo ledi Amelia Spencer, kuri parašė: „Geriausia nuajiena. Labai džiaugiuosi už jus abu!“

Tuo metu vyresnioji sesuo, 34-erių Kitty Spencer, kuri 2021 m. ištekėjo už 66-erių verslininko Michaelo Lewiso prabangioje ceremonijoje Italijoje, rašė: „Labai džiaugiuosi už jus ir abu jus labai myliu.“

Eliza anksčiau žurnalui „Hello!“ yra pasakojusi: „Mūsų santykiai yra labai stiprūs, kupini meilės ir palaikymo. Jis iš tiesų yra mano geriausias draugas. Mes puikiai vienas kitą suprantame ir kad ir ką gyvenimas mums atneštų, visada būsime kartu.

Aš tikrai tikiu, kad jis yra tas vienintelis – mūsų ryšys paremtas dideliu pasitikėjimu, juoku ir bendromis vertybėmis.“

Dukterėčią vadina princesės Dianos antrininke

Eliza ir jos dvynė sesuo Amelia, taip pat vyresnioji sesuo Kitty yra modeliai. Jos ir vyresnysis brolis Louisas yra grafo C. Spencerio ir jo pirmosios žmonos Victorios Lockwood vaikai.

Dvynės gimė 1992 m., augo Pietų Afrikoje ir buvo vos penkerių, kai žuvo jų teta princesė Diana. O dabar gerbėjai ėmė Elizą lyginti su Diana – esą jos itin panašios ir net vadina ją antrininke.

2021 m. dvynės davė bendrą interviu žurnalui „Tatler“, kuriame pasidalijo šiltais prisiminimais apie savo „nepaprastai šiltą, motinišką ir mylinčią“ tetą.

Kalbėdama apie 1997 m. įvykusią Dianos mirtį, Eliza sakė: „Vaikystėje suvokiau, kokio masto netektis tai buvo mano tėvui ir šeimai. Tik vėliau supratau, kokią reikšmę jos netektis turėjo pasauliui.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

