Meghan Markle išdavė paslaptį: nustebsite sužinoję, kiek kainuoja pamėgtas kremas

Moteris atskleidė, kad naudoja „Medicube“ kolageno želės kremas, skelbė mirror.co.uk.
Grožio paslaptis
Odos priežiūros entuziastai skuba į „Amazon“, norėdami įsigyti Meghan Markle patvirtintą priemonę nuo senėjimo už sumažintą kainą. Kremas giriamas kaip „stebuklingai“ mažinantis smulkių raukšlelių ir linijų matomumą.
Įdomu tai, kad „Amazon“ internetinėje parduotuvėje jį galima įsigyti už maždaug 20 eur.
Ši korėjietiška grožio priemonė pirmą kartą atsidūrė pirkėjų dėmesio centre, kai Meghan Markle įtraukė ją į savo „rankomis atrinktą grožio priemonių kolekciją“ „Instagram“ paskyroje. Kaip pranešė „Hello“ žurnalas, šį prekių ženklą taip pat mėgsta ir tokios garsenybės kaip Kylie Jenner.
Kremas sukurtas tam, kad suteiktų odai „stiklinį švytėjimą“ ir kovotų su raukšlėmis. Pagrindinės sudedamosios dalys: hidrolizuotas kolagenas, kuris padeda stangrinti odą ir suteikti elastingumo, niacinamidas ir vitaminas B3 – stiprina odos apsauginį barjerą, o augalinės kilmės skvalanas padeda išlaikyti drėgmę ir suteikia odai švelnumo.
Meghan Markle nėra vienintelė „Medicube Collagen Jelly Cream“ gerbėja. Šis kremas, skirtas naudoti kaip paskutinis odos priežiūros rutinos žingsnis, „Amazon“ platformoje jau sulaukė daugiau nei 5 000 vartotojų įvertinimų, o bendras balas siekia 4.3 iš 5.
