Pasklido kalbos apie princo Harry fizinį konfliktą su šeimos nariu: atskleidė tiesą

Princas Harry paneigia „fizinį konfliktą“ su princu Andrew, skelbė people.com.
Prakalbo apie paskleistą melą
Harry atstovas „People“ leidiniui pareiškė: „Galiu patvirtinti, kad nė vienas iš šių teiginių nėra teisingas. Princas Harry ir princas Andrew niekada nėra susimušę, o princas Andrew niekada nesakė tokių komentarų apie Sasekso hercogienę princui Harry.“
Taip pat patvirtinta, kad dėl situacijos imtasi teisinių veiksmų: „Dėl akivaizdžių netikslumų, žalingų ir šmeižikiškų teiginių, paskelbtų „Daily Mail“ straipsnyje, galiu patvirtinti, kad princas Harry per savo teisininkus išsiuntė laišką leidiniui.“
Šis paneigimas paskelbtas reaguojant į naują knygą „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“, kurioje teigiama, kad 2013 m. šeimos susibūrimo metu tarp Harry ir Andrew kilo „audringas ginčas“ dėl „kažko, ką Andrew pasakė Harry už nugaros“, o situacija esą eskalavo iki smūgių, po kurių Andrew liko kruvina nosimi.
Knygoje taip pat teigiama, kad vėliau princas Andrew suabejojo Harry santykiais su Meghan, pavadindamas ją „siekianti naudos“ ir išreiškė abejonių dėl santuokos tvirtumo.
Pasak autoriaus Andrew Lownie knygos, kurios ištrauka buvo publikuota leidinyje Daily Mail, įtampa tarp princo Andrew (65 m.) ir abiejų jo sūnėnų tęsiasi jau daugelį metų. Knygoje taip pat teigiama, kad princas Williamas (43 m.) užkulisiuose ėmėsi veiksmų, siekdamas iškeldinti Andrew iš „Royal Lodge“ – Vindzoro rezidencijos, kurioje šis vis dar gyvena.
