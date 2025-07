10 dienų valgė tą patį, ką ir Meghan Markle: rezultatas pribloškė

Dabar jau uždarytame gyvenimo būdo tinklaraštyje „The Tig“ M. Markle dalijosi mintimis ir receptais, kuriuos jungia bendra – geros savijautos – tema.

Dauguma Markle mėgstamų patiekalų gana paprasti: avokadų skrebutis, žuvies takai, makaronai. Sąrašas ilgas, bet ji akivaizdžiai renkasi natūralų, šviežią maistą, rašo businessinsider.com.

REKLAMA

REKLAMA

Harry ir Meghan Markle (9 nuotr.) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) +5 Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX) Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Harry ir Meghan Markle

Taigi Savanna Swain-Wilson nusprendė, kad būtų įdomu 10 dienų maitintis taip pat, kaip kunigaikštienė. Kadangi ji – iš Kalifornijos ir kartkartėmis save laiko pesketare, ji manė, kad M. Markle mityba jai puikiai tiks.

REKLAMA

Pasakodama savo istoriją ji pirmiausia pažymėjo, kad M. Markle nepatinka žodis „dieta“. Galbūt dėl to jos mitybos įpročiai ne kartą keitėsi. Ankstesniuose interviu ji teigė esanti 80 proc. veganė, o vėliau – pesketarė.

Kiti šaltiniai nurodė, kad ji kartais laikosi mitybos be gliuteno, o kai kur paminėti, kokį M. Markle mėgsta avokadų skrebutį. Taip pat jos mitybos įpročiai keitėsi skirtingais gyvenimo tarpsniais – artėjant vestuvėms, nėštumo metu. Tačiau viena taisyklė lydėjo visada – saikingumas.

REKLAMA

REKLAMA

Ką valgė pusryčiams?

Savanna teigė bandžiusi rasti aukso viduriuką tarp visų šių dalykų ir valgyti kuo panašiau kaip Markle ir į mitybą įtraukė jos mėgstamus produktus bei patiekalus.

Pirmieji pusryčiai prasidėjo nuo spalvingo acai uogų dubenėlio. M. Markle 2017 m. „Eye Swoon“ teigė, kad ji pusryčiams valgo acai uogų dubenėlį, geria žaliąsias sultis arba kitokius sveikuoliškus kokteilius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Markle dubenėlio receptas labai paprastas: ji maišo uogas su bananais ir vos šlakeliu migdolų gėrimo. Ji taip pat gražiai užberia ant viršaus šviežių uogų, kokoso drožlių, banano, medaus ir bičių žiedadulkių.

„Skonis buvo gaivus ir švelniai saldus – puikūs pusryčiai. Jaučiausi soti, bet ne apsunkusi, kitaip nei po angliavandenių prisotinto maisto. Taip pat nepatyriau „dviejų valandų nuovargio“ jausmo, kuris dažnai ištinka pusryčiams suvalgius pyragaitį. Šį dubenėlį valgiau keturias dienas iš eilės, kol baigėsi uogos. Bet tada jau norėjosi kažko kito“, – dalijosi eksperimentą vykdžiusi moteris.

REKLAMA

Avižinė košė taip pat yra nuolatinis pusryčių patiekalas Markle mityboje. Tad ir Savannai po kelių dienų norėjosi kažko sotesnio ir su daugiau angliavandenių. Pasak „Delish“, Markle valgydavo avižinę košę besifilmuodama seriale „Kostiumuotieji“.

Kaip ir Markle, Savanna ant košės dėjo bananus, kurie, pašilę nuo košės, tapo saldesni, taip pat užbėrė cinamono ir dėjo šlakelį agavų sirupo:

REKLAMA

„Suvalgiau apie 8 val. ryto ir nepajutau alkio iki 14 val. Vien dėl to pradėjau galvoti, kad verta reguliariai pusryčiauti.“

Atsisakius kavos – netikėtas pokytis

Ji sako, kad sunkiausia buvo atsisakyti kofeino. Nors jų su M. Markle mityba panaši, dėl kavos jų nuomonės išsiskiria. Savanna save vadina tikra „kofeino karaliene“, kavą geria kasdien, o kunigaikštienė rytus pradeda ne nuo kavos, o stiklinės šilto vandens su citrina.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Atsisakyti ryto kavos pirmas penkias dienas buvo labai sunku – jaučiausi kaip zombis. Bet džiaugiuosi, kad laikiau jos patarimo, nes ši smulki permaina leido pamatyti, kaip stipriai priklausau nuo kofeino.

Kadangi negalėjau pasikliauti tuo, kad rytais energijos suteiks kava, daugiau dėmesio skyriau miego režimui. Aišku, viena iš priežasčių, kodėl geriu tiek daug kavos, yra ta, kad, kaip ir dauguma, neišsimiegu.

REKLAMA

Maždaug septintą dieną be kavos pastebėjau pokyčius – lengviau kėliausi ir jaučiausi labiau pailsėjusi. Manau, citrina padėjo ir virškinimui, kaip teigė Markle. Be to, stiklinė vandens su citrina rytais atrodė kaip mini SPA procedūra, o ne pasiruošimas susitikimams“, – įspūdžiais dalijosi ji.

Kunigaikštienė taip pat yra didelė avokadų skrebučių gerbėja, tad jie tapo Savannos pietų pagrindu. Markle sako, kad apsistodama viešbučiuose dažniausiai užsisako avokadų skrebutį su be lukšto virtu kiaušiniu ant viršaus.

REKLAMA

Avokadai – puikus magnio, kalio, skaidulų ir sveikųjų riebalų šaltinis. Su kiaušiniu – baltymai, su pilno grūdo duona – dar daugiau skaidulų ir angliavandenių. Tobuli lengvi pietūs.

Savanna juokiasi, kad per tas 10 dienų suvalgė daug avokadų skrebučių – tikrai daugiau nei penkis. Kartais ant jo dėdavo kiaušinį, kitomis dienomis – pomidorų ar kitų daržovių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pietums – sočios salotos

Didžioji dauguma pagrindinių patiekalų buvo sočios salotos. Pasak „Delish“, įprasti Markle pietūs – sočios salotos su daug baltymų, dažniausiai su bolivine balanda arba ryžiais.

M. Markle dažniausiai renkasi pupeles kaip baltymų šaltinį, bet kituose interviu yra sakiusi, kad visiškai neatsisako mėsos. Tad retkarčiais Savanna valgydavo šiek tiek vištienos ar kalakutienos, visada su žalumynais.

REKLAMA

„Salotos tapo mano pietumis kone visai savaitei. Ir, gali būti netikėta, bet man nenusibodo. Man atrodo, kad tie, kurie nemėgsta salotų, tiesiog dar nerado tinkamos ingredientų kombinacijos.

Yra tiek daug žalumynų ir pagardų pasirinkimų. Tik reikia kantrybės viską supjaustyti ir suderinti. Paprastai tai mane stabdo nuo salotų gamybos.

Vieną kartą pasigaminau su jaunų salotų mišiniu, rūkytu kalakutu, džiovintomis spanguolėmis, ožkos sūriu su prieskoniais ir marinuotais burokėliais. Kitą dieną – su bolivine balanda, pomidorais, balzaminiu actu ir baziliku“, – dalijosi Savanna.

REKLAMA

Vis tik viena tokios mitybos dalis jai nepatiko – žaliosios sultys. Markle jas vadina mėgstamiausiu popietiniu užkandžiu, naudoja juos kaip alternatyvą kavai.

Nepaisant to, kad jai patiko sulčių skonis, tačiau jos nepasirodė pakankamai sočios, kad būtų galima vadinti užkandžiu.

O tarp valgymų Savanna verčiau užkandžiadavo humusu ir vaisiais. Markle per „Today“ interviu viešai išreiškė meilę humusui, morkoms ir krekeriams. Ji valgė humusą su morkomis ar kitomis daržovėmis, o jei norėdavo ko nors saldaus, suvalgydavo arbūzo.

REKLAMA

REKLAMA

Markle „Today“ yra sakiusi, kad mėgsta arbūzą su cinamonu. Skamba keistai, bet Savanna tai išbandė ir rezultatas maloniai nustebino – toks desertas itin skanus.

Po 10 dienų – džiuginantys rezultatai

Vakarienei Savanna valgė sušius, daržovių takos, patiekalus su bolivine balanda, pavyzdžiui, su cukinijomis, svogūnais, grybais, salotas.

Taip pat per tą laiką ji išgėrė kelias taures raudonojo vyno. Markle sakė „Delish“, kad raudonas vynas – jos desertas. Nors ir nerado Meghan mėgstamo vyno, gėrė kitą raudonąjį.

Apibendrinama šį eksperimentą ji sako, kad nesijautė taip, lyg būtų laikiusis dietos, o per tas 10 dienų pradėjo jaustis geriau.

„Po 10 dienų valgymo pagal Markle planą jaučiausi daug geriau. Nemanau, kad numečiau svorio, išskyrus susikaupusius skysčius, bet sumažėjo pilvo pūtimas. Oda atrodė gražiau. Nebuvo idealiai švari, bet atrodė ne tokia paburkusi.

Taip pat buvau mažiau pavargusi, nes anksčiau eidavau miegoti ir intensyviau sportavau. Svarbiausia – nesijaučiau nuskriausta. Iš tiesų jaučiausi geriau nei prieš tai. Ir taip yra todėl, kad valgiau įvairų, man patinkantį maistą“, – apibendrino ji.